Era fotógrafa. Una mujer la mató porque no le gustaron unas imágenes y trasmitió el homicidio en Facebook

Video Orlando levanta estado de emergencia y toque de queda tras tiroteo mortal de Halloween

Autoridades en Florida arrestaron a una mujer por presuntamente haber asesinado a balazos a una fotógrafa durante un altercado en la ciudad de Sanford.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Sanford, al noreste de Orlando, el altercado ocurrido el 5 de noviembre entre la sospechosa Savon Chantay Tyler, de 35 años, y la víctima Lauren Ashley Martin, de 34 años, fue transmitido en vivo en Facebook.

Las autoridades presentaron cargos de homicidio premeditado en primer grado en contra de Lakevia Davonna Pringle, quien transmitió el conflicto que resultó en el asesinato de Martin.

Según reportes, en el video de la transmisión se escucha a Pringle alentando a Chantay a continuar agrediendo a Martin. Pringle actualmente se encuentra prófuga y las autoridades pidieron la colaboración de la ciudadanía para ubicarla.

Un pleito por unas fotografías terminó con el homicidio de Martin, según reportes

Según los reportes oficiales, Martin acudió a la casa de Tyler, la sospechosa, por un conflicto entre ambas por unas fotografías que la víctima había tomado.

“ Se determinó que Martin condujo hasta la residencia de Tyler debido a una discusión en curso. Tanto Martin como Tyler participaron en un altercado verbal, que luego se convirtió en un altercado físico”, dijo el Departamento de Policía de Sanford en un comunicado.

De acuerdo con reportes, al llegar a la casa de Tyler, la sospechosa salió de su domicilio con un bate de baseball y un arma 9 milímetros. Al iniciar el conflicto, Martin le arrebató el bate y luego Tyler le disparó varias veces.

“ Los investigadores saben que este incidente se transmitió en vivo en las redes sociales y están en posesión de los videos de la transmisión en vivo”, agregó la agencia.

Según el reporte de las autoridades, Tyler fue detenida “sin incidentes” y enfrenta cargos de homicidio en primer grado.

“Hoy, una familia está de luto por la pérdida de un ser querido, porque alguien optó por resolver un desacuerdo con la violencia”, dijo el jefe de la Policía Cecil Smith.

Familiares de la víctima dijeron a la filial local de NBC en Orlando que el conflicto entre ambas surgió por un desacuerdo relacionado con una fotografía que Martin había tomado de Tyler.

Por ese conflicto es que Martin acudió a la casa para hacerle reclamos a Tyler, dijeron a la prensa local.

Lanzan petición de fondos para funeral de Martin

Amigos de Martin lanzaron una petición de fondos en la plataforma digital GoFundMe para recaudar recursos para los servicios funerarios de la víctima, que era conocida como “Bubbles” y tenía tres hijos.

“Estamos de luto por esta trágica pérdida y al mismo tiempo nos adaptamos a una nueva normalidad para la vida de sus hijos. Esta transición trae importantes necesidades financieras mientras la dejamos descansar y trabajamos para garantizar su cuidado y bienestar”, dice un texto en la petición.

La campaña ha acumulado más de 2,000 dólares en donaciones.

“La familia pide humildemente ayuda con los gastos funerarios y apoyo para ayudar a cubrir los gastos de vida diarios hasta que exista un plan sostenible para su cuidado”, dice el texto.

