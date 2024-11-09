Cambiar Ciudad
Crimen

Era fotógrafa. Una mujer la mató porque no le gustaron unas imágenes y trasmitió el homicidio en Facebook

La Policía de Sanford presentó cargos en contra de una tercera persona acusada de haber transmitido en Facebook el altercado que terminó en el homicidio de la fotógrafa. La mujer que transmitió los hechos se encuentra prófuga.

Por:
Univision
Video Orlando levanta estado de emergencia y toque de queda tras tiroteo mortal de Halloween

Autoridades en Florida arrestaron a una mujer por presuntamente haber asesinado a balazos a una fotógrafa durante un altercado en la ciudad de Sanford.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Sanford, al noreste de Orlando, el altercado ocurrido el 5 de noviembre entre la sospechosa Savon Chantay Tyler, de 35 años, y la víctima Lauren Ashley Martin, de 34 años, fue transmitido en vivo en Facebook.

PUBLICIDAD

Las autoridades presentaron cargos de homicidio premeditado en primer grado en contra de Lakevia Davonna Pringle, quien transmitió el conflicto que resultó en el asesinato de Martin.

Según reportes, en el video de la transmisión se escucha a Pringle alentando a Chantay a continuar agrediendo a Martin. Pringle actualmente se encuentra prófuga y las autoridades pidieron la colaboración de la ciudadanía para ubicarla.

Un pleito por unas fotografías terminó con el homicidio de Martin, según reportes

Según los reportes oficiales, Martin acudió a la casa de Tyler, la sospechosa, por un conflicto entre ambas por unas fotografías que la víctima había tomado.

Más sobre Crimen

Detienen en México a un hombre que caminaba por las calles con una cabeza humana en sus manos
1 mins

Detienen en México a un hombre que caminaba por las calles con una cabeza humana en sus manos

Criminalidad
Se hizo pasar por agente de ICE y robó 1,000 dólares de un negocio junto a una estación de policía
0:48

Se hizo pasar por agente de ICE y robó 1,000 dólares de un negocio junto a una estación de policía

Criminalidad
La frenética búsqueda de los prófugos de una cárcel de New Orleans se extiende a siete estados cuatro días después de la fuga
2 mins

La frenética búsqueda de los prófugos de una cárcel de New Orleans se extiende a siete estados cuatro días después de la fuga

Criminalidad
Salió de vacaciones y 200 personas hicieron una fiesta en su casa
1:35

Salió de vacaciones y 200 personas hicieron una fiesta en su casa

Criminalidad
Vendía huesos humanos en Facebook: la acusación que llevó al arresto de una mujer en Florida
0:55

Vendía huesos humanos en Facebook: la acusación que llevó al arresto de una mujer en Florida

Criminalidad
El narco en México: cómo un 'reajuste' del crimen organizado tiene un costo sangriento para el país
8 mins

El narco en México: cómo un 'reajuste' del crimen organizado tiene un costo sangriento para el país

Criminalidad
Un “infierno en la Tierra”: así es la cárcel de NYC en la que está preso Luigi Mangione, presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare
7 mins

Un “infierno en la Tierra”: así es la cárcel de NYC en la que está preso Luigi Mangione, presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare

Criminalidad
Los nuevos cargos contra Mangione y su posible sentencia si es culpable de matar al CEO de UnitedHealthcare
4 mins

Los nuevos cargos contra Mangione y su posible sentencia si es culpable de matar al CEO de UnitedHealthcare

Criminalidad
Fiscalía de Nueva York acusa formalmente a Luigi Mangione por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare como "acto de terrorismo"
4 mins

Fiscalía de Nueva York acusa formalmente a Luigi Mangione por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare como "acto de terrorismo"

Criminalidad
El presunto asesino de Gilgo Beach es acusado por la muerte de una séptima mujer
5 mins

El presunto asesino de Gilgo Beach es acusado por la muerte de una séptima mujer

Criminalidad

Se determinó que Martin condujo hasta la residencia de Tyler debido a una discusión en curso. Tanto Martin como Tyler participaron en un altercado verbal, que luego se convirtió en un altercado físico”, dijo el Departamento de Policía de Sanford en un comunicado.

De acuerdo con reportes, al llegar a la casa de Tyler, la sospechosa salió de su domicilio con un bate de baseball y un arma 9 milímetros. Al iniciar el conflicto, Martin le arrebató el bate y luego Tyler le disparó varias veces.

Los investigadores saben que este incidente se transmitió en vivo en las redes sociales y están en posesión de los videos de la transmisión en vivo”, agregó la agencia.

Según el reporte de las autoridades, Tyler fue detenida “sin incidentes” y enfrenta cargos de homicidio en primer grado.

“Hoy, una familia está de luto por la pérdida de un ser querido, porque alguien optó por resolver un desacuerdo con la violencia”, dijo el jefe de la Policía Cecil Smith.

PUBLICIDAD

Familiares de la víctima dijeron a la filial local de NBC en Orlando que el conflicto entre ambas surgió por un desacuerdo relacionado con una fotografía que Martin había tomado de Tyler.

Por ese conflicto es que Martin acudió a la casa para hacerle reclamos a Tyler, dijeron a la prensa local.

Lanzan petición de fondos para funeral de Martin

Amigos de Martin lanzaron una petición de fondos en la plataforma digital GoFundMe para recaudar recursos para los servicios funerarios de la víctima, que era conocida como “Bubbles” y tenía tres hijos.

“Estamos de luto por esta trágica pérdida y al mismo tiempo nos adaptamos a una nueva normalidad para la vida de sus hijos. Esta transición trae importantes necesidades financieras mientras la dejamos descansar y trabajamos para garantizar su cuidado y bienestar”, dice un texto en la petición.

La campaña ha acumulado más de 2,000 dólares en donaciones.

“La familia pide humildemente ayuda con los gastos funerarios y apoyo para ayudar a cubrir los gastos de vida diarios hasta que exista un plan sostenible para su cuidado”, dice el texto.

Mira también:

Video Tiroteo en celebraciones de Halloween en el centro de Orlando deja dos muertos y seis heridos
Relacionados:
CrimenFloridaOrlando

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX