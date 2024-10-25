Cuatro claves para entender la misteriosa muerte de la sargento Sarah Roque, hallada en un basurero

Video Cronología de la misteriosa muerte de la sargento hispana Sarah Roque tras desaparecer de una base militar

Luego de que la sargento hispana Sarah Roque no acudió al pase de lista el pasado lunes por la mañana en la base militar Fort Leonard Wood en Missouri, las autoridades emprendieron pesquisas que concluyeron en el hallazgo del cuerpo de la soldado en un basurero.

Los detalles del caso han generado consternación en el Ejército, que abrió una investigación por posible homicidio para determinar quién o quiénes estuvieron detrás de la muerte de la sargento de 23 años.

Roque, originaria de Ligonier, Indiana, se enlistó en el Ejército en 2020 y se desempeñó como adiestradora de perros mineros en distintos departamentos militares. Durante su tiempo en el Ejército fue condecorada en varias ocasiones por su buen desempeño en las Fuerzas Armadas.

A continuación te presentamos las claves para entender el caso de Roque.

1. La búsqueda luego de que no acudió al pase de lista

Después de que no acudió al pase de lista en la base militar este lunes, sus superiores intentaron localizarla contactando a sus familiares y amigos, pero no obtuvieron información sobre su paradero.

“El último paradero conocido de Roque fue en las cercanías de Fort Leonard Wood, según la Dirección de Servicios de Emergencia. Su cadena de mando y su familia no han podido contactarla”, dijo la base en su reporte del lunes.

La base militar emitió una ficha de búsqueda con fotografías de la sargento y números de contacto para dar con ella.

A partir de ese momento, la base militar comenzó labores de búsqueda que concluyeron con el macabro hallazgo.

2. Encontraron el cuerpo de la sargento Roque en un basurero

Luego de las acciones para ubicarla, autoridades reportaron el hallazgo de su cuerpo en un contenedor de basura adjunto a uno de los edificios de la base militar un día después.

Al dar a conocer su deceso, la base militar inicialmente no había dado detalles del lugar ni de las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de Roque.

Pese a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, la base militar sostuvo que el lugar continúa siendo un sitio acordonado.

3. Investigan el caso de Roque como un posible homicidio

En un comunicado emitido para dar a conocer la muerte de Roque, la base Fort Leonard Wood dijo que la División de Investigación Criminal del Ejército trabajaba para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la sargento.

Esa división dijo que investigaba la muerte de Roque como un posible homicidio.

En un pronunciamiento por la muerte de Roque, el general Christopher Beck, comandante del Centro de Excelencia de Apoyo a las Maniobras y de Fort Leonard Wood, lamentó el fallecimiento de la soldado.

“El Centro de Excelencia de Apoyo a las Maniobras y el equipo de Fort Leonard Wood están profundamente entristecidos por esta devastadora pérdida, y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros soldados de la sargento Roque", informó Beck.

4. Arrestan a una “persona de interés” en la investigación sobre el deceso de Roque

Este jueves, John McCabe, agente de la División de Investigación Criminal del ejército, informó de la detención de una “persona de interés” en el caso de la muerte de la sargento. No reveló detalles de la persona que fue detenida.

“Hay una persona de interés. Estamos analizando todas las pistas, no puedo decirles en estos momentos, salvo que se están haciendo esfuerzos para que este individuo no sea una amenaza para la comunidad”, dijo el funcionario.

También McCabe hizo un llamado a quienes pudieran tener información del caso a acercarse a las autoridades y contribuir con las acciones para dar con los responsables.

El Ejército está utilizando la recopilación y el análisis forense en la investigación de las causas del fallecimiento de Roque, según los reportes oficiales.

