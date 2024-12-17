Fiscalía de Nueva York acusa formalmente a Luigi Mangione por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare como "acto de terrorismo"

Video Defensa de Luigi Mangione contrata a abogada de alto perfil para su defensa: lo que se sabe

Un gran jurado de Nueva York acusó formalmente a Luigi Mangione de homicidio en primer como acto de "terrorismo" luego de que fue capturado como el principal sospechoso del asesinato del CEO de UnitedHealtcare, Brian Thompson.

Mangione, quien permanece arrestado en Pensilvania, fue acusado de esos y otros cargos, algunos de asesinato en segundo grado.

Los fiscales dijeron que trabajaban para llevarlo ante un tribunal de Nueva York desde una cárcel de Pensilvania.

Mangione ya fue acusado de asesinato por el asesinato de Brian Thompson el 4 de diciembre, pero la acusación de terrorismo es nueva.

Según la ley de Nueva York, se puede presentar un cargo de este tipo cuando un presunto delito tiene como objetivo “intimidar o coaccionar a una población civil, influir en las políticas de una unidad de gobierno mediante intimidación o coerción y afectar la conducta de una unidad de gobierno mediante asesinato, asesinato o secuestro”.

El abogado neoyorquino de Mangione no ha comentado sobre el caso.

Thompson, de 50 años, fue asesinado a tiros mientras caminaba hacia un hotel de Manhattan donde UnitedHealthcare, con sede en Minnesota, la aseguradora médica más grande de Estados Unidos, estaba celebrando una conferencia de inversionistas.

Después de días de intensas búsquedas policiales y publicidad, Mangione fue arrestado el 9 de diciembre después de ser visto en un McDonald's en Altoona, Pensilvania. Los funcionarios de la policía de Nueva York han dicho que Mangione llevaba el arma utilizada para matar a Thompson, un pasaporte y varias identificaciones falsas, incluida una que el presunto atacante presentó al registrarse en un albergue de Nueva York.

El joven de 26 años fue acusado de delitos de falsificación y armas de fuego en Pensilvania y encerrado allí sin derecho a fianza. Su abogado de Pensilvania ha cuestionado las pruebas del cargo de falsificación y la base legal del cargo de armas. El abogado también dijo que Mangione se opondría a la extradición a Nueva York.

La acusación podría ayudar a avanzar en los pasos procesales hacia la extradición del sospechoso.

Horas después de su arresto, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan presentó documentos acusándolo de asesinato y otros delitos. La acusación se basa en ese papeleo.

La teoría de trabajo de los investigadores es que Mangione, un graduado en informática de la Ivy League proveniente de una prominente familia de Maryland, fue impulsado por la ira contra el sistema de atención médica de Estados Unidos. Un boletín de las fuerzas del orden obtenido por The Associated Press la semana decía que cuando lo arrestaron, llevaba una carta escrita a mano que llamaba “parásitas” a las compañías de seguros de salud y se quejaba de la avaricia corporativa.

Mangione publicó repetidamente en las redes sociales cómo la cirugía de columna el año pasado había aliviado su dolor de espalda crónico, alentando a personas con condiciones similares a hablar por sí mismas si les decían que tenían que vivir con eso.

En una publicación de Reddit a finales de abril, recomendó a alguien con un problema de espalda que buscara opiniones adicionales de los cirujanos y, si fuera necesario, dijera que el dolor le hacía imposible trabajar.

"Vivimos en una sociedad capitalista", escribió Mangione. "He descubierto que la industria médica responde a estas palabras clave con mucha más urgencia que cuando usted describe un dolor insoportable y cómo afecta su calidad de vida".

Nunca fue cliente de UnitedHealthcare, según la aseguradora.

Al parecer, Mangione se aisló de su familia y amigos cercanos en los últimos meses. Su familia denunció su desaparición ante las autoridades de San Francisco en noviembre.

Thompson, que creció en una granja en un pequeño pueblo de Iowa, se formó como contador. Casado, padre de dos estudiantes de secundaria, trabajó en el gigante UnitedHealth Group durante 20 años y se convirtió en director ejecutivo de su división de seguros en 2021.

Su asesinato desató un intenso resentimiento hacia las compañías de seguros de salud de Estados Unidos, mientras los estadounidenses intercambiaban historias en línea y en otros lugares sobre cómo se les negaba cobertura, se los dejaba en el limbo porque los médicos y las aseguradoras no estaban de acuerdo y se enfrentaban a facturas considerables.

El tiroteo también sacudió a las altas esferas, cuando aparecieron carteles de “se busca” con los nombres y rostros de otros ejecutivos de atención médica en las calles de Nueva York y una avalancha de vitriolo en línea llevó a la policía a advertir que podría haber una “amenaza elevada”.

Fiscal de Manhattan dice que los cargos conllevan penas severas

El fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que los cargos presentados en contra de Mangione acarrean penas de cadena perpetua sin derecho a fianza por el homicidio en primer grado y de 25 años hasta cadena perpetua por el cargo de homicidio en segundo grado.

Bragg reconoció la labor de las múltiples agencias que colaboraron para encontrar a Mangione y traerlo ante la justicia por el "descarado, dirigido y premeditado" asesinato de Thompson.

El fiscal dijo que Mangione está programado para audiencias el jueves por la mañana en Pensilvania. Una de las audiencias tiene como fin determinar el estatus de la orden de extradición de Mangione a Nueva York, declaró Bragg.

