Los nuevos cargos contra Mangione y su posible sentencia si es culpable de matar al CEO de UnitedHealthcare

Video Defensa de Luigi Mangione contrata a abogada de alto perfil para su defensa: lo que se sabe

Luigi Mangione, el sospechoso de matar al CEO de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson, enfrentaba ya cargos por homicidio tras el crimen que conmocionó a Estados Unidos y que sigue acaparando multitud de titulares en prensa.

El joven, detenido en Pensilvania tras su arresto la semana pasada, será trasladado pronto a Nueva York para ser juzgado, según las autoridades.

Además del de homicidio, Mangione había sido acusado de otros cargos como posesión criminal de un arma y posesión criminal de un instrumento falsificado, entre otros.

En el momento de su detención, al joven se le encontró un manuscrito en el que calificaba a las aseguradoras estadounidenses de “parásitos” y criticaba la codicia corporativa, lo que está considerado como una de las principales pistas sobre el posible móvil del crimen.

Pero este martes, Mangione sumó nuevas acusaciones formales a su historial que podrían aumentar considerablemente su condena, en caso de que fuera finalmente encontrado culpable de uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años en EEUU.

¿Cuáles son los nuevos cargos contra Mangione?

Un gran jurado de Nueva York acusó formalmente al joven de cargos por homicidio en primer y segundo grado, “incluido un cargo de asesinato en primer grado como un acto de terrorismo", dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Para explicar por qué se le acusaba de este cargo, el funcionario argumentó que el “premeditado y sin escrúpulos" crimen supuestamente perpetrado por Mangione fue "aterrador, bien planeado, selectivo y tenía como objetivo causar conmoción, intimidación y suscitar el terror. Y hemos visto esa reacción".

La muerte violenta de Thompson generó gran alarma y preocupación entre el resto de ejecutivos de las aseguradoras médicas. En algunos puntos de Nueva York aparecieron carteles de “Se busca” con el nombre y rostro de altos cargos del sector.

Pero, sobre todo, el crimen de Thompson abrió un intenso y encendido debate sobre el sistema de salud en EEUU, al que muchos acusan de lucrarse a costa de los pacientes.

El caso dejó patente el resentimiento hacia las compañías de seguros de salud entre los estadounidenses. En internet abundan los relatos de casos y testimonios de personas sobre cómo se les negó cobertura por sus atenciones médicas y tuvieron que hacer frente al elevado costo de las facturas.

En este escenario, muchos incluso elogiaron la acción de Mangione como venganza y pasaron a considerarlo casi como un héroe.

La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo este martes sin embargo que "cualquier intento de racionalizar esto es vil, imprudente y ofensivo para nuestros principios de justicia profundamente arraigados".

Bragg subrayó también el momento y lugar del crimen: ocurrió temprano en un día laboral en una céntrica zona de Nueva York frecuentada por viajeros, empresarios y turistas.

¿Qué sentencia podría enfrentar Mangione tras los nuevos cargos?

Si Mangione es declarado culpable por un jurado de este nuevo cargo vinculado al terrorismo, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional, anunció el fiscal Bragg.

Lo cierto es que la acusación relacionada con terrorismo conocida este martes sorprendió a muchos de los que han seguido de cerca este caso, al no conocerse los detalles de en qué supuestos puede aplicarse y en cuáles no.

Una ley de Nueva York aprobada después de los ataques del 11 de septiembre permite a los fiscales presentar cargos por delitos como actos de terrorismo cuando “tienen como objetivo intimidar o coaccionar a una población civil, influir en las políticas de una unidad de gobierno mediante la intimidación o la coerción y afectar la conducta de una unidad de gobierno mediante asesinato, secuestro o asesinato”.

Hasta la fecha, los fiscales han aplicado este supuesto a diversos delitos relacionados con el extremismo internacional.

Sin embargo, la primera vez que se utilizó fue contra un miembro de una pandilla del Bronx después de que una niña de 10 años muriera y un hombre quedara paralizado en una balacera registrada tras la celebración de un bautizo en 2002.

El tribunal más alto del estado dijo finalmente que la conducta no equivalía a terrorismo, y un nuevo juicio dictaminó después condenas por otros cargos.

¿Cuáles son los próximos plazos en el proceso abierto contra Mangione?

Mangione tiene dos citas judiciales programadas para el jueves en Pensilvania, incluida una audiencia de extradición, señaló Bragg.

El joven de 26 años fue acusado de delitos de armas y falsificación en Pensilvania y encerrado allí sin derecho a fianza.

Su abogado en aquel estado, que ya dejó claro que luchará contra la extradición de su cliente a Nueva York, ha cuestionado la evidencia del cargo de falsificación y la base legal del cargo de armas.

Tras días de intensas búsquedas policiales y de difundir sus imágenes por medios y redes sociales, Mangione fue visto el 9 de diciembre en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania. Tras ser alertados por clientes y trabajadores del local, agentes de la policía se presentaron allí para arrestarlo.

La policía dicho que Mangione llevaba el arma utilizada para matar a Thompson, un pasaporte y varias identificaciones falsas, incluida una que el presunto atacante presentó para registrarse en un albergue de Nueva York.

