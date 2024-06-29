Jocelyn Nungaray: estos son los videos clave del caso de la niña de 12 años estrangulada en Houston

Video La niña Jocelyn Nungaray fue abusada sexualmente antes de ser estrangulada, confirma la autopsia

El asesinato de Jocelyn Nungaray, la niña de 12 años que fue estrangulada en el norte de Houston y cuyo cuerpo fue encontrado en un arroyo, ha causado indignación en Texas y a nivel nacional.

El cadáver de la menor fue encontrado en un arroyo cerca de West Rankin Road durante la mañana del 17 de junio, luego de que presuntamente se escabulló del apartamento en el que vivía con su familia en el norte de la ciudad.

PUBLICIDAD

Autoridades han acusado del crimen a Johan José Martínez Rangel, de 22 años, y Franklin José Peña Ramos, de 26. Un juez les fijó una fianza de 10 millones de dólares a cada uno.

Los dos fueron captados por cámaras de vigilancia aproximándose a la menor y conversando con ella en una tienda de conveniencias cerca del hogar de Nungaray la noche en que fue asesinada.

Ambos son de origen venezolano y habían ingresado a los Estados Unidos de forma irregular.

A continuación te presentamos videos clave de lo que se sabe hasta ahora del caso:

1.- Cómo fueron los últimos minutos de

Jocelyn Nungaray

La madre de la niña, Alexis Nungaray, dijo a medios de comunicación que la última vez que vio a su hija fue cuando la niña se fue a dormir a su cuarto la noche del 16 de junio.

De acuerdo con investigadores, la niña se habría escabullido del apartamento durante la noche y posteriormente fue captada entrando a la tienda de conveniencia con los dos principales sospechosos.

Los análisis forenses del cuerpo, que estaba atado de pies y manos, indicaron que la niña fue estrangulada.

En este video podrás conocer más detalles de los últimos minutos de Nungaray:

Video Caso Jocelyn Nungaray: Así fueron los últimos minutos de la niña cuyo cuerpo apareció en un arroyo en Houston

2. Identifican a los dos sospechosos

Luego de que las autoridades dieron a conocer el asesinato de la niña, el Departamento de Policía de Houston comenzó la búsqueda de los dos principales sospechosos, Martínez Rangel y Peña Ramos.

Fue a partir de imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la tienda de conveniencia donde ambos se aproximaron a Nungaray que las autoridades los señalaron como “personas de interés” en el caso.

PUBLICIDAD

Aquí podrás encontrar más información sobre las primeras búsquedas de la Policía para dar con los individuos:

Video Menor de 12 años es hallada muerta en un arroyo en Texas: autoridades buscan a dos personas de interés

3. Detienen a los sospechosos y les fijan fianza millonaria

Tras las pesquisas, las autoridades detuvieron a los dos individuos y los acusaron formalmente de presuntamente haber asesinado y estrangulado a Nungaray.

Luego de las audiencias iniciales, un juez les fijó una fianza de 10 millones de dólares a cada uno.

Autoridades aún analizan evidencias para determinar si la niña fue abusada sexualmente. De comprobarse el abuso, los fiscales han dicho que pedirán la pena de muerte para ambos.

En este video podrá conocer más sobre lo que piden los fiscales en contra de ambos:

Video Fijan fianza de 10 millones de dólares a uno de los acusados del asesinato de una niña de 12 años en Texas

4. “Son monstruos”, dice la mamá de la menor

Alexis Nungaray ha dicho que su hija era una niña “dulce” que amaba a los animales. La madre de la víctima también ha hecho varias demandas para que se haga justicia.

En una entrevista tras el arresto de los sospechosos, calificó a los dos individuos como “monstruos”.

En este video podrás encontrar lo que Alexis Nungaray dijo sobre los dos hombres:

Video “Son monstruos“: entre lágrimas, rompe el silencio la madre de la niña de 12 años estrangulada en Texas

5. Revelan detalles del asesinato

En la audiencia ante el juez, Peña Ramos acusó a Martínez Rangel de haber cometido el asesinato. De acuerdo con su declaración, Martínez Rangel intentó besar a la menor y la desnudó y la ató de pies y manos.

Peña Ramos agregó que Martínez Rangel decidió arrojar el cuerpo al arroyo para borrar la evidencia.

PUBLICIDAD

En este video encontrarás detalles de la declaración de Peña Ramos ante las autoridades:

Video Trataron de besarla y luego la estrangularon: revelan detalles del asesinato de la niña Jocelyn Nungaray

6. Dan el último adiós a Jocelyn Nungaray

La familia de la niña ha sostenido que ella era una niña “leal, compasiva y cariñosa”.

Decenas de familiares y amigos acudieron al servicio funerario organizado en Houston para recordarla.

En este video encontrarás cómo fue el acto en el que sus seres queridos le dieron el último adiós:

Video Dan el último adiós a Jocelyn Nungaray, la niña estrangulada en Texas: "Es lo más difícil en toda mi vida"

7. Una cronología de los hechos

El caso ha sido ampliamente documentado ante la exigencia de la familia y de la comunidad para resolver el crimen.

Las autoridades han dicho que llegarán hasta las últimas consecuencias para castigar el brutal asesinato de la niña.

Aquí encontrarás una cronología de los hechos, de acuerdo con los datos difundidos por las autoridades: