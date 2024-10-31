Es un soldado: identifican al sospechoso del asesinato de la sargento hispana Sarah Roque, hallada en un basurero

Video Cronología de la misteriosa muerte de la sargento hispana Sarah Roque tras desaparecer de una base militar

Un soldado fue acusado este jueves por el asesinato de la sargento hispana de 23 años Sarah Roque, quien fue encontrada en un contenedor de basura adyacente a la base militar de Fort Leonard Wood, en Missouri, donde estaba adscrita.

Wooster Rancy, de 21 años, fue acusado de asesinato y obstrucción de la justicia, según informó la Oficina del Asesor Jurídico Especial del Ejército.

De acuerdo con un breve comunicado, Rancy se encuentra detenido en prisión preventiva mientras espera una audiencia preliminar.

Los funcionarios de Fort Leonard Wood dijeron la semana pasada que estaban investigando la muerte de Roque como un homicidio y que habían detenido a una persona de interés el jueves pasado.

Los funcionarios también enfatizaron que no había una amenaza más amplia para el personal de la base o la comunidad.

Pero los investigadores del Ejército han publicado pocos otros detalles sobre lo que sucedió, incluida la causa de la muerte de Roque o un posible motivo.

Roque, originaria de Ligonier, Indiana, se enlistó en el Ejército en 2020 y se desempeñó como adiestradora de perros mineros en distintos departamentos militares. Durante su tiempo en el Ejército fue condecorada en varias ocasiones por su buen desempeño en las Fuerzas Armadas.

A continuación te presentamos las claves para entender el caso de Roque.

1. La búsqueda luego de que no acudió al pase de lista

Después de que no acudió al pase de lista en la base militar este lunes, sus superiores intentaron localizarla contactando a sus familiares y amigos, pero no obtuvieron información sobre su paradero.

“El último paradero conocido de Roque fue en las cercanías de Fort Leonard Wood, según la Dirección de Servicios de Emergencia. Su cadena de mando y su familia no han podido contactarla”, dijo la base en su reporte del lunes.

La base militar emitió una ficha de búsqueda con fotografías de la sargento y números de contacto para dar con ella.

A partir de ese momento, la base militar comenzó labores de búsqueda que concluyeron con el macabro hallazgo.

Luego de las acciones para ubicarla, autoridades reportaron el hallazgo de su cuerpo en un contenedor de basura adjunto a uno de los edificios de la base militar un día después.

Al dar a conocer su deceso, la base militar inicialmente no había dado detalles del lugar ni de las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de Roque.

Pese a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, la base militar sostuvo que el lugar continúa siendo un sitio acordonado.



