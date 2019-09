La primera experiencia sexual de 1 de 16 mujeres en EEUU es una violación, según estudio

Estas experiencias equivalen a violación, dicen los autores, aunque se basaron en una encuesta nacional que no utilizó la palabra para preguntar a las mujeres sobre el sexo forzado.

En los años posteriores al sexo forzado o coaccionado, las mujeres afectadas tuvieron más parejas sexuales, embarazos no deseados y abortos, y más problemas de salud reproductiva , incluyendo dolor pélvico e irregularidades menstruales, que las mujeres cuya primera experiencia sexual no fue forzada.

Casi el 16% dijo que su salud era regular o mala, el doble de la tasa de otras mujeres. El estudio no pudo establecer si el sexo forzado causó o contribuyó a alguno de estos problemas de salud.

"Experimentar una violación como primer encuentro sexual es una pérdida extrema de autonomía sobre la sexualidad de uno mismo", dijo Hawks. Ella dijo que no es sorprendente que pueda conducir a problemas posteriores de salud mental y física, dados otros estudios sobre los efectos duraderos del trauma.

Efectos en la salud mental

El nuevo estudio es un análisis de las respuestas de 13,310 mujeres adultas que participaron en encuestas de salud del gobierno de EEUU representativas a nivel nacional entre 2011 y 2017, antes de la aparición del movimiento 'Me Too'.

Los investigadores se centraron en una pregunta de la encuesta que preguntó en entrevistas en persona si la primera experiencia de sexo vaginal de una mujer con un hombre "fue voluntaria o no voluntaria, es decir, ¿eligió tener sexo por su propia voluntad o no?"

Los resultados sugieren que para 1 de cada 16 mujeres estadounidenses, o 3 millones de ellas , el primer encuentro sexual no fue voluntario.

El estudio, que pidió a las mujeres de entre 18 y 44 años que recordaran su primera experiencia sexual, no tiene información sobre la relación de estas mujeres con los hombres con quienes tuvieron relaciones, que podrían haber sido novios, parientes o extraños. Los hombres no fueron incluidos en el estudio.

¿Cómo prevenir que ocurra esto?

Hawks dijo que los niños varones necesitan que se les enseñen habilidades de comunicación para evitar que tengan relaciones sexuales "con alguien que no es un participante dispuesto". La responsabilidad no debería recaer en las víctimas , dijo.

"El movimiento 'Me Too' es una señal prometedora de que estamos más dispuestos como sociedad" para abordar la violencia sexual, dijo.

"Nuestra cultura enseña a las personas a no ser violadas en lugar de enseñarles a no violar", dijo.

Solo 24 estados requieren que se enseñe educación sexual en las escuelas públicas y algunos programas se centran solo en la abstinencia. El consentimiento no siempre está en la agenda y a los niños a menudo no se les enseña cómo expresar sus emociones de manera saludable, dijo Rice, director ejecutivo interino de Answer, un grupo de la Universidad de Rutgers que brinda capacitación en educación sexual para maestros y supervisa Sex, Etc., una revista y sitio web de educación sexual dirigida por adolescentes.