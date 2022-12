Un asesinato, abuso de niños y la ruta de las donaciones: lo que el FBI y DHS investigan sobre La Luz del Mundo

“Cerca de donde me encuentro hay una obrita (un templo pequeño) y el ministro me mandó decir que todos los días a las ocho de la noche todos los hermanos, sin faltar uno, ahí están orando conmigo. Otras iglesias más que están a mi alrededor, así como la iglesia universal, como me lo han hecho saber, se unen a mi necesidad y me acompañan en mi oración”, agregó.