Un proyecto de ley requeriría que escuelas enseñen lo que es el consentimiento sexual en clases de educación sexual

La representante demócrata de Chicago, Ann Williams, presentó un proyecto de ley la semana pasada, que exigiría que escuelas detallan la definición completa del consentimiento sexual. La ley propuesta incluye, entre otras cosas, que el consentimiento de una persona a la actividad sexual no es un consentimiento válido; que la "falta de resistencia verbal o física" o la "forma de vestir" de una persona no significa consentimiento; y que una persona no puede aceptar si "no puede entender la naturaleza de la actividad" debido a las drogas o el alcohol.