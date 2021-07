Este policía le sembraba droga a inocentes para arrestarlos y ahora pasará 12 años en la cárcel

“Perdí un año y medio de la vida de mi nieto por esto. No te deseo nada malo y no sabrás lo que has hecho hasta que tengas hijos”. Las palabras de Teresa Odom, quien fue condenada injustamente por posesión de droga, iban dirigidas al expolicía que le fabricó el delito plantándole la sustancia ilegal en una parada de tránsito.