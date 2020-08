El FBI captura en Texas a unos de los 10 fugitivos más buscados

Yaser Abdel Said, un ciudadano egipcio con nacionalidad estadounidense, sospechoso de haber asesinado a sus dos hijas adolescentes y considerado uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI fue capturado junto con hermano Yassein, de 59 años y su hijo Islam, de 32 años.

Yaser Abdel Said, de 63 años, fue puesto bajo custodia de las autoridades alrededor de las 5:30 de la tarde del miércoles, en la pequeña localidad de Justin, un suburbio de Fort Worth, Texas.

El 1 de enero de 2008, Yaser Abdel Said, llevó en su taxi a sus dos hijas adolescentes, Amina, de 18 años y Sarah, de 17, a dar un paseo y comprarles algo de comida. Presuntamente, dentro del taxi les disparó a ambas varias veces.

El nombre de Yaser Abdel Said fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI el 4 de diciembre de 2014.

“Pensamos que el hermano y el hijo estaban ayudando a Said a esconderse”, dijo Urbina. “La única diferencia que notamos en su fisonomía es que está un poco más delgado, pero su cara es igual”.

Urbina indicó que la policía de Irving, Texas sospechaba que Yaser Abdel Said mató a sus hijas porque Sarah había tenido una cita con alguien que no era musulmán.

“Eso es lo que se ha comentado, pero en estos momentos no nos estamos enfocando en los motivos del doble crimen, sino en que teníamos que arrestarlo”, dijo. “Ya era tiempo de que respondiera por estos asesinatos”.

Un reporte policiaco del tiempo cuando las hermanas fueron asesinadas que fue citado por CBS indica que Yaser Abdel Said había amenazado con “hacer daño corporal” a su hija Sarah.

Patricia Said, la madre de las adolescentes huyó con sus hijas en la semana de la Navidad de 2007, porque tenía “un gran temor por su vida”.

Durante una rueda de prensa el miércoles, Matthew De Sarno, el agente especial a cargo del FBI en Dallas declaró que el Grupo de Trabajo de Crímenes Violentos de Dallas, dirigido por el FBI “ha trabajado incansablemente para encontrar a Yaser Abdel Said".

"Estos investigadores nunca se dieron por vencidos en su búsqueda para encontrarlo y se comprometieron a no olvidar nunca a las jóvenes víctimas en este caso”, agregó. “Said fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados hace casi seis años por el acto atroz que cometió contra sus hijas”, indicó en un comunicado .

Yaser Abdel Said será juzgado bajo leyes estatales de Texas, pero no así su hermano ni su hijo.

Desde que en 1950 se creó la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI , Yaser Abdel Said fue la persona número 504 en dicha lista.

La portavoz del FBI señaló que, aunque no puede hablar de cómo se llegó a conocer la ubicación donde se escondía Yaser Abdel Said, confirmó a Noticias Univision que no fue por alguna llamada de alguien que reclamara la recompensa de $100,000 que se ofrecía por información que llevara a las autoridades a su captura.