Cambiar Ciudad
Luz del Mundo

Más de $1 millón en efectivo y juguetes sexuales: lo que decomisaron en casas de jerarcas de La Luz del Mundo en California

Decenas de agentes federales registraron las casas ligadas a la familia que ha gobernado a la iglesia La Luz del Mundo, como parte de una investigación que derivó en varios cargos criminales en contra del máximo pastor de la congregación, Naasón Joaquín García, y miembros de su círculo más cercano.

Foto Isaias Alvarado
Por:
Isaías Alvarado.
Video “La empresa Joaquín” que abusó de niños y se enriqueció: claves del caso penal de La Luz del Mundo

El registro de dos viviendas en Los Ángeles vinculadas a Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, y a su madre, reveló grandes cantidades de efectivo, joyas, monedas de oro, lencería y juguetes sexuales, informaron las autoridades.

Ambas residencias fueron allanadas la madrugada del miércoles por decenas de agentes de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y del Servicio de Rentas Internas (IRS), como parte de un amplio caso criminal contra el pastor y familiares suyos.

PUBLICIDAD

Ese día, el autonombrado ‘Apóstol de Jesucristo’, su madre Eva García de Joaquín, su sobrino Joram Núñez Joaquín y otros tres supuestos cómplices fueron imputados por un gran jurado federal de Nueva York por múltiples cargos, que incluyen conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

Naasón Joaquín, de 56 años, purga desde 2022 una condena de 16 años de cárcel por abusar de tres menores de su iglesia. El mismo miércoles fue puesto bajo custodia federal en una penitenciaría estatal en la ciudad de Chino. De manera simultánea, su madre, de 79 años, fue arrestada en Los Ángeles y su sobrino, en Chicago.

Dinero en efectivo y lencería que, de acuerdo con las autoridades, fueron encontradas en dos casas en Los Ángeles, California, vinculadas a los jerarcas de la iglesia La Luz del Mundo.
Dinero en efectivo y lencería que, de acuerdo con las autoridades, fueron encontradas en dos casas en Los Ángeles, California, vinculadas a los jerarcas de la iglesia La Luz del Mundo.
Imagen Departamento de Justicia de Estados Unidos


De acuerdo con un documento judicial sometido en el Distrito Sur de Nueva York, los agentes federales incautaron en dichas viviendas más de un millón de dólares en efectivo, así como “cantidades considerables” de euros y dólares canadienses.

Más sobre Luz del Mundo

Naasón Joaquín García y miembros de su familia son acusados de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y explotación de menores
3 mins

Naasón Joaquín García y miembros de su familia son acusados de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y explotación de menores

Criminalidad
Surgen más denunciantes en el caso federal contra el líder de La Luz del Mundo, asegura fiscal
4:11

Surgen más denunciantes en el caso federal contra el líder de La Luz del Mundo, asegura fiscal

Criminalidad
Videos de un menor abusado en el iPad: nuevos cargos federales contra líder de La Luz del Mundo
0:50

Videos de un menor abusado en el iPad: nuevos cargos federales contra líder de La Luz del Mundo

Criminalidad
“Su mano pasó por debajo de mi bóxer”: dos fieles de La Luz del Mundo afrontan denuncias de abuso de menores
4:49

“Su mano pasó por debajo de mi bóxer”: dos fieles de La Luz del Mundo afrontan denuncias de abuso de menores

Criminalidad
Otra acusación de abuso sexual infantil en La Luz del Mundo: arrestan al director del coro en Texas
2:39

Otra acusación de abuso sexual infantil en La Luz del Mundo: arrestan al director del coro en Texas

Criminalidad
Líder de La Luz del Mundo, convicto por pederasta, ahora niega desde la cárcel que abusó de sus víctimas
3:07

Líder de La Luz del Mundo, convicto por pederasta, ahora niega desde la cárcel que abusó de sus víctimas

Criminalidad
Un asesinato, abuso de niños y la ruta de las donaciones: lo que el FBI y DHS investigan sobre La Luz del Mundo
10 mins

Un asesinato, abuso de niños y la ruta de las donaciones: lo que el FBI y DHS investigan sobre La Luz del Mundo

Criminalidad
Liberan a Alondra Ocampo, quien reclutaba menores para que las abusara el líder de La Luz del Mundo
6 mins

Liberan a Alondra Ocampo, quien reclutaba menores para que las abusara el líder de La Luz del Mundo

Criminalidad
La principal cómplice del líder de La Luz del Mundo está a punto de salir libre
5 mins

La principal cómplice del líder de La Luz del Mundo está a punto de salir libre

Criminalidad
“La obligaban a hacer cosas horrendas”: los desgarradores testimonios en la sentencia de Alondra Ocampo
6 mins

“La obligaban a hacer cosas horrendas”: los desgarradores testimonios en la sentencia de Alondra Ocampo

Criminalidad

Ese dinero, detalla el documento, estaban en sobres que se cree eran diezmos y regalos que los fieles entregaron en los templos.

Los billetes fueron encontrados en varias cajas fuertes, contenedores grandes y maletas en las dos residencias, las cuales tienen estratégicamente una conexión por los patios traseros.

Exfieles han denunciado que por allí pasaban, sigilosamente, las niñas y mujeres adultas que eran forzadas a complacer sexualmente al pastor. En una de las residencias, de color blanco y tres niveles, vivía Eva García, y en la otra, en la parte trasera, su hijo, ‘El Apóstol’.

Video Imágenes exclusivas: agentes federales registran casa de Naasón Joaquín García en California

El compartimento subterráneo

En la casa de Eva García, los policías descubrieron una trampilla oculta debajo de una cama en uno de los dormitorios.

PUBLICIDAD

La puerta conducía a un compartimento subterráneo que contenía una caja fuerte, donde encontraron unos 220,000 dólares, joyas, más de una docena de monedas de oro y una memoria USB envuelta en jade, se lee en el documento de la Fiscalía federal.

Por su parte, en la residencia del líder de La Luz del Mundo, las autoridades dicen haber localizado “evidencia directa de los delitos sexuales imputados”, tales como “correas diseñadas y dispuestas para usarse como columpio sexual”, una bolsa llena de lencería que sería “similar a la ropa que las víctimas, tanto menores como adultas, debían comprar para sus bailes”, así como un juguete sexual como el que usarían para los abusos.

Sorprenden estos hallazgos, pues agentes del Departamento de Justicia de California ya habían registrado la vivienda de Naasón Joaquín en junio de 2019, momentos después de que lo arrestaron a su llegada en jet privado al aeropuerto de Los Ángeles.

La Luz del Mundo fue fundada en 1926 en Guadalajara, México, por el abuelo del actual líder, Aarón Joaquín González, un desertor del Ejército de ese país. Tras su muerte en 1964, su hijo Samuel Joaquín Flores tomó las riendas del culto y cuando éste falleció en 2014 le sucedió su hijo Naasón Joaquín. La congregación tiene más de un millón de fieles repartidos en casi 60 países y su doctrina les exige entregar en los templos el 10% de sus ingresos y hacerles regalos constantes al jerarca y sus familiares.

El máximo pastor de La Luz del Mundo enfrenta, por seis cargos federales imputados en Nueva York, una condena de hasta cuatro cadenas perpetuas, más 50 años de prisión, advierten fiscales federales. Él aún tiene un proceso federal pendiente en Los Ángeles por dos cargos de producción y posesión de pornografía infantil.

PUBLICIDAD

Su madre, en tanto, afronta dos cargos federales que igualmente podrían dejarla en prisión el resto de su vida.

Voceros del Departamento de Justicia dijeron a Univision Noticias que ninguno de ellos comparecerá en Los Ángeles, pues el plan es transportarlos a Nueva York.

Video Lo que se sabe del registro a una casa de Naasón Joaquín García: participaron más de 40 agentes
Relacionados:
Luz del MundoIglesia Luz del MundoNaasón Joaquín GarcíaAbuso InfantiliglesiasLos AngelesCalifornia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD