Más de $1 millón en efectivo y juguetes sexuales: lo que decomisaron en casas de jerarcas de La Luz del Mundo en California

Video “La empresa Joaquín” que abusó de niños y se enriqueció: claves del caso penal de La Luz del Mundo

El registro de dos viviendas en Los Ángeles vinculadas a Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, y a su madre, reveló grandes cantidades de efectivo, joyas, monedas de oro, lencería y juguetes sexuales, informaron las autoridades.

Ambas residencias fueron allanadas la madrugada del miércoles por decenas de agentes de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y del Servicio de Rentas Internas (IRS), como parte de un amplio caso criminal contra el pastor y familiares suyos.

Ese día, el autonombrado ‘Apóstol de Jesucristo’, su madre Eva García de Joaquín, su sobrino Joram Núñez Joaquín y otros tres supuestos cómplices fueron imputados por un gran jurado federal de Nueva York por múltiples cargos, que incluyen conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

Naasón Joaquín, de 56 años, purga desde 2022 una condena de 16 años de cárcel por abusar de tres menores de su iglesia. El mismo miércoles fue puesto bajo custodia federal en una penitenciaría estatal en la ciudad de Chino. De manera simultánea, su madre, de 79 años, fue arrestada en Los Ángeles y su sobrino, en Chicago.

Dinero en efectivo y lencería que, de acuerdo con las autoridades, fueron encontradas en dos casas en Los Ángeles, California, vinculadas a los jerarcas de la iglesia La Luz del Mundo. Imagen Departamento de Justicia de Estados Unidos



De acuerdo con un documento judicial sometido en el Distrito Sur de Nueva York, los agentes federales incautaron en dichas viviendas más de un millón de dólares en efectivo, así como “cantidades considerables” de euros y dólares canadienses.

Ese dinero, detalla el documento, estaban en sobres que se cree eran diezmos y regalos que los fieles entregaron en los templos.

Los billetes fueron encontrados en varias cajas fuertes, contenedores grandes y maletas en las dos residencias, las cuales tienen estratégicamente una conexión por los patios traseros.

Exfieles han denunciado que por allí pasaban, sigilosamente, las niñas y mujeres adultas que eran forzadas a complacer sexualmente al pastor. En una de las residencias, de color blanco y tres niveles, vivía Eva García, y en la otra, en la parte trasera, su hijo, ‘El Apóstol’.

Video Imágenes exclusivas: agentes federales registran casa de Naasón Joaquín García en California

El compartimento subterráneo

En la casa de Eva García, los policías descubrieron una trampilla oculta debajo de una cama en uno de los dormitorios.

La puerta conducía a un compartimento subterráneo que contenía una caja fuerte, donde encontraron unos 220,000 dólares, joyas, más de una docena de monedas de oro y una memoria USB envuelta en jade, se lee en el documento de la Fiscalía federal.

Por su parte, en la residencia del líder de La Luz del Mundo, las autoridades dicen haber localizado “evidencia directa de los delitos sexuales imputados”, tales como “correas diseñadas y dispuestas para usarse como columpio sexual”, una bolsa llena de lencería que sería “similar a la ropa que las víctimas, tanto menores como adultas, debían comprar para sus bailes”, así como un juguete sexual como el que usarían para los abusos.

Sorprenden estos hallazgos, pues agentes del Departamento de Justicia de California ya habían registrado la vivienda de Naasón Joaquín en junio de 2019, momentos después de que lo arrestaron a su llegada en jet privado al aeropuerto de Los Ángeles.

La Luz del Mundo fue fundada en 1926 en Guadalajara, México, por el abuelo del actual líder, Aarón Joaquín González, un desertor del Ejército de ese país. Tras su muerte en 1964, su hijo Samuel Joaquín Flores tomó las riendas del culto y cuando éste falleció en 2014 le sucedió su hijo Naasón Joaquín. La congregación tiene más de un millón de fieles repartidos en casi 60 países y su doctrina les exige entregar en los templos el 10% de sus ingresos y hacerles regalos constantes al jerarca y sus familiares.

El máximo pastor de La Luz del Mundo enfrenta, por seis cargos federales imputados en Nueva York, una condena de hasta cuatro cadenas perpetuas, más 50 años de prisión, advierten fiscales federales. Él aún tiene un proceso federal pendiente en Los Ángeles por dos cargos de producción y posesión de pornografía infantil.

Su madre, en tanto, afronta dos cargos federales que igualmente podrían dejarla en prisión el resto de su vida.

Voceros del Departamento de Justicia dijeron a Univision Noticias que ninguno de ellos comparecerá en Los Ángeles, pues el plan es transportarlos a Nueva York.