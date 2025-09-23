Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, comparece por primera vez en Nueva York por cargos de crimen organizado y tráfico sexual

Video Lujos, testaferros y víctimas que traficaban dinero: los alegatos de corrupción en La Luz del Mundo

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, comparece por primera vez este martes ante una corte federal en Nueva York por seis cargos criminales, incluyendo conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

El autonombrado 'Apóstol de Jesucristo' se presentará a las 11:30 de la mañana (hora local) ante la jueza de distrito Loretta Preska, en la sala 12A del tribunal de Manhattan, para la lectura de cargos.

El pastor mexicano arribó el pasado fin de semana a una prisión de Brooklyn, luego de ser transportado por alguaciles desde una cárcel estatal en Chino, California, donde cumplía una sentencia de 16 años por abusar de tres menores de su congregación.

La primera audiencia federal de Naasón Joaquín marca un hito para las víctimas y exfieles que durante años han buscado justicia y han luchado por romper el silencio. Su abuelo Aarón Joaquín y su padre Samuel Joaquín, los anteriores ‘Apóstoles’, también fueron señalados de pederastia y enriquecimiento ilícito, pero jamás enfrentaron consecuencias legales.

La Fiscalía asegura que, prácticamente desde su concepción hace casi un siglo en México, La Luz del Mundo ha sido gobernada por una familia que abusó sistemáticamente de menores y amasó una fortuna exprimiendo los bolsillos de miles de fieles.

La acusación contra Naasón Joaquín menciona a por lo menos 13 denunciantes, algunas menores de edad, que fueron forzadas a complacerlo sexualmente como parte de grupos secretos que lo acompañaban en sus viajes o que eran llevadas a sus múltiples casas.

Adolescentes eran invitadas en sus templos a servir alimentos y atender a Naasón Joaquín como una “bendición”, pero más tarde les pedían que participaran en bailes eróticos, orgías y videos sexuales, bajo la justificación de que todo en torno al ‘Apóstol’ era santo, según han declarado víctimas, exfieles y funcionarios de Estados Unidos.

Otros implicados en este caso federal son la madre del ‘Apóstol’, Eva García de Joaquín, quien está bajo custodia federal desde hace dos semanas; y el sobrino de éste, Joram Núñez Joaquín, recluido en una prisión de Chicago.

Las autoridades también acusan al vocero del culto y ahora fugitivo, Silem García Peña; Azalia Rangel García, señalada como encargada de los grupos de “doncellas” y buscada por las autoridades desde 2019; y Rosa Sosa, una supuesta reclutadora de menores.

La iglesia ha defendido a su máximo pastor desde su arresto en Los Ángeles en 2019.

En un reciente comunicado, la congregación rechazó estos nuevos cargos y los atribuyó a un grupo de exfieles que, a su parecer, sólo buscan un beneficio económico y dañar la imagen del 'Apóstol' y de la congregación en general.

A decir de La Luz del Mundo, el objetivo de la detención de Eva García, de 80 años, es presionar legalmente a Naasón Joaquín para que acepte delitos que no cometió.

La oscura fortuna de los Joaquín

El origen de la fortuna de Naasón Joaquín y de sus familiares también está en juicio. El Departamento de Justicia señala que éstos han usado las arcas de la iglesia como sus cuentas bancarias personales para financiar autos caros, joyas, ropas de diseñador, viajes de primera por el mundo, entre otros lujos.

El pasado 10 de septiembre, cuando un gran jurado federal presentó los nuevos cargos, agentes de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) encontraron en dos viviendas de la familia Joaquín en el Este de Los Ángeles, en California, más de un millón de dólares en efectivo, “cantidades considerables” de euros y dólares canadienses, joyas, monedas de oro y videos de pornografía infantil, describe un documento judicial.

En una de esas viviendas se hospedaba Eva García. ‘La casa blanca’, como los feligreses la llaman con afecto, era hogar de Samuel Joaquín, padre de Naasón Joaquín y quien gobernó la iglesia durante 50 años hasta su muerte en 2014.

Las mujeres que aseguran ser víctimas de Samuel Joaquín la conocían con otro nombre más exuberante: ‘La casa Versace’. Así le decían porque todos sus muebles y artículos decorativos eran de esa compañía de moda.

‘La casa Versace’ está registrada a nombre de la iglesia y la oficina del tasador la valúa en casi un millón de dólares. Eva García heredó la lujosa residencia, afirma el Departamento de Justicia.

Al registrar el domicilio, los policías descubrieron una trampilla oculta debajo de una cama en uno de los dormitorios. La puerta conducía a un compartimento subterráneo que contenía una caja fuerte, donde encontraron unos 220,000 dólares, joyas, más de una docena de monedas de oro y una memoria USB envuelta en jade, según señaló la Fiscalía.

En la otra casa registrada por las autoridades, que colinda con el patio trasero de ‘la casa Versace’, se alojaba Naasón Joaquín.

Allí, los agentes del HSI localizaron “correas diseñadas y dispuestas para usarse como columpio sexual”, una bolsa llena de lencería, un juguete sexual y supuestos videos de pornografía infantil creados bajo la dirección de Naasón, describe el gobierno.

Durante el proceso penal en California contra Naasón se reveló que en la recámara y la oficina de esa vivienda ocurrían abusos sexuales.

La casa del ‘Apóstol de Jesucristo’ cuesta más de 720,000 dólares. En registros públicos, José Coronado, un ministro del culto, aparece como dueño. Pero las autoridades creen que se trata de un prestanombres.

Documentos judiciales detallan que los Joaquín habrían usado testaferros para ocultar que tienen varias viviendas en Estados Unidos y México.

Ahora, las autoridades buscan decomisar ‘la casa Versace’, la vivienda donde se hospedaba Naasón Joaquín, así como un rancho de la iglesia localizado en Redlands, California, donde también habrían abusado de niños y adolescentes.

El contrabando de dinero por los aeropuertos

La misteriosa fuente de la riqueza de los Joaquín son los diezmos y las llamadas “ofrendas”, que religiosamente entregan miles de feligreses repartidos en casi 60 países, asegura el Departamento de Justicia.

El diezmo es el 10% del ingreso de estos fieles y las “ofrendas” son donaciones adicionales destinadas al sostenimiento de múltiples propiedades de los Joaquín y sus templos faraónicos, y para hacerles regalos costosos en sus cumpleaños y fechas especiales.

La Fiscalía alega que “los miembros de alto rango de la iglesia recibían el dinero en efectivo en distintas sedes de la iglesia y lo transportaban a lugares de almacenamiento hasta que se utilizaba para beneficio personal del Apóstol”.

Uno de los métodos para mover el dinero era repartirlo en cantidades de menos de 10,000 dólares entre las víctimas que acompañaban a Naasón Joaquín en sus giras internacionales y viajes de placer. Así evitaron hacer declaraciones fiscales en los aeropuertos. Al llegar al destino, los cómplices del ‘Apóstol’ recogían el dinero, afirma el gobierno.

La fortuna de los Joaquín es hasta ahora incalculable. Una extensa investigación de Univision Noticias descubrió que son dueños de un hospital, una universidad, ranchos con zoológico privado, residencias frente al mar y el Lago de Chapala (México), un edificio de apartamentos y de varias casas en Jalisco, Guanajuato y Baja California (México), así como en California, Texas y Florida (EEUU).

