De esto acusan a los sospechosos del asesinato de una niña de 12 años en Houston

Video Menor de 12 años es hallada muerta en un arroyo en Texas: autoridades buscan a dos personas de interés

Las autoridades detuvieron y acusaron a dos hombres en relación con la muerte de Jocelyn Nungaray, la niña de 12 años de edad cuyo cuerpo fue encontrado estrangulado en un arroyo al norte de Houston.

Según el Departamento de Policía de Houston (HPD), los dos hombres fueron encontrados gracias a videos de vigilancia y finalmente fueron arrestados el jueves. "Hemos estado trabajando día y noche desde entonces tratando de descubrir qué le pasó y quién fue el responsable y sacarlos de la calle", dijo el jefe interino del HPD Larry Satterwhite.

La investigación dio rápidamente con los sospechosos

Durante una conferencia el jueves, los investigadores identificaron a los sospechosos como Johan José Rangel Martínez, de 21 años, y Franklin José Peña Ramos, de 26. Las autoridades informaron que ambos enfrentan cargos de asesinato capital, lo que los hace elegibles a la pena de muerte.

La edad de la niña fue uno de los factores determinantes para establecer la gravedad de los cargos, según HPD.

Los investigadores habían pedido ayuda al público para localizar a los dos hombres en las fotografías de vigilancia y le dieron crédito al público por ayudar a encontrar a los sospechosos quienes fueron detenidos en un complejo de apartamentos cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de la niña.

Según el teniente de la división de homicidios Stephen Hope, varias cámaras capturaron el trayecto que los sospechosos siguieron la noche del crimen. Desde un restaurante caminaron hasta una tienda, donde fueron vistos con la niña, dijo Hope. Tiempo después, caminaron hasta el puente donde mataron, informó el oficial.

Después de llegar al puente, los hombres regresaron caminando al departamento que comparten, dijo Hope.

Un investigador dijo que las imágenes mostraban a Jocelyn saliendo de la tienda con los hombres y caminando hacia el puente con ellos después de la medianoche. No se sabe si Jocelyn conocía a los hombres, dijo la policía.

"Hasta donde sabemos ahora, la comunicación entre todos sigue siendo parte de la investigación", dijo Hope. "Hemos trabajado muy duro para llegar a este punto, pero tenemos por delante una montaña de trabajo".

No estaba claro cuándo los hombres comparecerían por primera vez ante el tribunal. Los documentos judiciales no estuvieron disponibles de inmediato en sus casos.

“Crimen atroz, horrible”

El caso de la muerte de Jocelyn Nungaray ha conmocionado a la comunidad de Houston.

De acuerdo con reportes del HPD la menor se escabulló de su habitación en el edificio de departamentos donde vivía con su familia durante la noche del 16 de junio.

Las autoridades indicaron que Nungaray fue encontrada en el arroyo de poca profundidad cerca de la calle West Rankin Road, muy cerca de donde vivía.

Tras el hallazgo del cuerpo de la menor, el alcalde de Houston, John Whitmire, calificó el hecho como un “crimen atroz, horrible” por el cual estaban siendo desplegados investigadores para dar con los responsables.

“No vamos a descansar hasta que esto sea resuelto, y los responsables van a ser llevados ante la justicia”, dijo el funcionario en una rueda de prensa el 17 de junio.

Whitmire agregó que los investigadores tenían evidencia para sospechar que se había escabullido del departamento en el que vivía la noche en que murió.

De acuerdo con un comunicado emitido por HPD sobre el caso, un ciudadano alertó de la presencia del cuerpo en el arroyo por la mañana del 17 de junio.

Representantes de HPD también informaron que, tras el reporte, desplegaron equipos para extraer el cuerpo y recabar evidencias en el sitio donde fue encontrado.

El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris determinó que la niña murió por estrangulamiento.

Madre de la niña pide justicia

Alexis Nungaray, madre de la niña, pidió justicia para castigar a los responsables de la muerte de su hija, a quien vio por última vez en la noche del 16 de junio cuando la niña fue a su habitación a dormir.

“Estoy molesta. Se aprovecharon de mi hija. Me la arrebataron. Quiero que se haga justicia. Nadie merece perder a un hijo", dijo a Univision 45 la madre de la víctima, a quien calificó como una niña “dulce” que amaba a los animales.

Nungaray agregó que cuando se percató de la ausencia de su hija, activó el localizador del celular de la niña y lo detectó en un parque de patinaje cercano.

