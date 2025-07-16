Detienen en México a un hombre que caminaba por las calles con una cabeza humana en sus manos

Video Un sujeto es detenido tras deambular por la vía pública con una cabeza humana

Un hombre de 30 años de edad fue detenido y acusado de homicio en Veracruz, México, después de que fue capturado caminando por las calles con una cabeza humana en sus manos, que estaba goteando sangre.

El sospechoso fue identificado como André Jared "N".

El ayuntamiento de Coatepec, localidad donde fue arrestado Jared, informó que el sujeto presentaba manchas de sangre visibles, y portaba una bolsa que también mostraba manchas de sangre.

Cuando la policía municipal le realizó una revisión, "se confirmó que transportaba restos humanos (una cabeza humana)".

La Fiscalía de Veracruz señaló que André Jared fue imputado de homicidio doloso calificado y quedó detenido con prisión preventiva por orden de un juez.

El macabro suceso ocurrió el 12 de julio, y las autoridades explican que la decapitación ocurrió en el interior de un inmueble en la colonia Guachupina de Coatepec.

Según el diario Milenio, la víctima tenía 61 años y respondía al nombre de Rubén (sin especificar el apellido). El acusado dijo que cometió el crimen en respuesta a una presunta agresión sexual que sufrió de parte de Rubén.

Jared detalló que ambos habían estado ingiriendo alcohol y que el suceso ocurrió tras una riña que sostuvieron. Tiene antecedentes penales, y había sido detenido en dos ocasiones en el estado de Quintana Roo, en las localidades turísticas de Playa del Carmen y Tulún, por posesión de marihuana y de armas de fuego.

El ayuntamiento de Coatepec descartó que el homicidio tenga alguna relación con actividades del crimen organizado.

