Cambiar Ciudad
Crimen

Detienen en México a un hombre que caminaba por las calles con una cabeza humana en sus manos

Un hombre de 30 años de edad fue imputado por homicidio por la Fiscalía del estado de Veracruz, en México, después de haber sido detenido cuando caminaba por las calles con una cabeza humana sangrante en sus manos.

Univision picture
Por:Univision
Video Un sujeto es detenido tras deambular por la vía pública con una cabeza humana

Un hombre de 30 años de edad fue detenido y acusado de homicio en Veracruz, México, después de que fue capturado caminando por las calles con una cabeza humana en sus manos, que estaba goteando sangre.

El sospechoso fue identificado como André Jared "N".

PUBLICIDAD

El ayuntamiento de Coatepec, localidad donde fue arrestado Jared, informó que el sujeto presentaba manchas de sangre visibles, y portaba una bolsa que también mostraba manchas de sangre.

Más sobre Crimen

Se hizo pasar por agente de ICE y robó 1,000 dólares de un negocio junto a una estación de policía
0:48

Se hizo pasar por agente de ICE y robó 1,000 dólares de un negocio junto a una estación de policía

Criminalidad
La frenética búsqueda de los prófugos de una cárcel de New Orleans se extiende a siete estados cuatro días después de la fuga
2 mins

La frenética búsqueda de los prófugos de una cárcel de New Orleans se extiende a siete estados cuatro días después de la fuga

Criminalidad
Salió de vacaciones y 200 personas hicieron una fiesta en su casa
1:35

Salió de vacaciones y 200 personas hicieron una fiesta en su casa

Criminalidad
Vendía huesos humanos en Facebook: la acusación que llevó al arresto de una mujer en Florida
0:55

Vendía huesos humanos en Facebook: la acusación que llevó al arresto de una mujer en Florida

Criminalidad
El narco en México: cómo un 'reajuste' del crimen organizado tiene un costo sangriento para el país
8 mins

El narco en México: cómo un 'reajuste' del crimen organizado tiene un costo sangriento para el país

Criminalidad
Un “infierno en la Tierra”: así es la cárcel de NYC en la que está preso Luigi Mangione, presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare
7 mins

Un “infierno en la Tierra”: así es la cárcel de NYC en la que está preso Luigi Mangione, presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare

Criminalidad
Los nuevos cargos contra Mangione y su posible sentencia si es culpable de matar al CEO de UnitedHealthcare
4 mins

Los nuevos cargos contra Mangione y su posible sentencia si es culpable de matar al CEO de UnitedHealthcare

Criminalidad
Fiscalía de Nueva York acusa formalmente a Luigi Mangione por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare como "acto de terrorismo"
4 mins

Fiscalía de Nueva York acusa formalmente a Luigi Mangione por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare como "acto de terrorismo"

Criminalidad
El presunto asesino de Gilgo Beach es acusado por la muerte de una séptima mujer
5 mins

El presunto asesino de Gilgo Beach es acusado por la muerte de una séptima mujer

Criminalidad
Quien es Karen Friedman Agnifilio, la veterana exfiscal contratada por Luigi Mangione en el caso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare
3 mins

Quien es Karen Friedman Agnifilio, la veterana exfiscal contratada por Luigi Mangione en el caso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Criminalidad

Cuando la policía municipal le realizó una revisión, "se confirmó que transportaba restos humanos (una cabeza humana)".

La Fiscalía de Veracruz señaló que André Jared fue imputado de homicidio doloso calificado y quedó detenido con prisión preventiva por orden de un juez.

El macabro suceso ocurrió el 12 de julio, y las autoridades explican que la decapitación ocurrió en el interior de un inmueble en la colonia Guachupina de Coatepec.

Según el diario Milenio, la víctima tenía 61 años y respondía al nombre de Rubén (sin especificar el apellido). El acusado dijo que cometió el crimen en respuesta a una presunta agresión sexual que sufrió de parte de Rubén.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Jared detalló que ambos habían estado ingiriendo alcohol y que el suceso ocurrió tras una riña que sostuvieron. Tiene antecedentes penales, y había sido detenido en dos ocasiones en el estado de Quintana Roo, en las localidades turísticas de Playa del Carmen y Tulún, por posesión de marihuana y de armas de fuego.

El ayuntamiento de Coatepec descartó que el homicidio tenga alguna relación con actividades del crimen organizado.

Vea también:

Video Conmoción en Jalisco por el asesinato de cuatro miembros de una familia: entre las víctimas hay un bebé
Relacionados:
CrimenMéxico (país)Homicidios

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD