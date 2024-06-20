Qué se sabe de la muerte de Jocelyn Nungaray, la niña de 12 años estrangulada en Houston

Video Menor de 12 años es hallada muerta en un arroyo en Texas: autoridades buscan a dos personas de interés

El caso de la muerte de Jocelyn Nungaray, de 12 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado en un arroyo en el norte de Houston, Texas, con huellas de estrangulamiento, ha conmocionado a la comunidad.

De acuerdo con reportes del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés), la menor se escabulló de su habitación en el edificio de departamentos donde vivía con su familia durante la noche del 16 de junio y fue encontrada sin vida en la mañana del día siguiente.

Las autoridades indicaron que Nungaray fue encontrada en el arroyo de poca profundidad cerca de la calle West Rankin Road, muy cerca de donde vivía.

HPD informó este jueves que dos hombres, considerados personas de interés, que fueron captados por cámaras de vigilancia entrando con la menor a una tienda de conveniencia la noche en la que murió, fueron detenidos y están siendo interrogados.

“Crimen atroz, horrible”

Tras el hallazgo del cuerpo de la menor, el alcalde de Houston, John Whitmire, calificó el hecho como un “crimen atroz, horrible” por el cual estaban siendo desplegados investigadores para dar con los responsables.

“No vamos a descansar hasta que esto sea resuelto, y los responsables van a ser llevados ante la justicia”, dijo el funcionario en una rueda de prensa el 17 de junio.

Whitmire agregó que los investigadores tenían evidencia para sospechar que se había escabullido del departamento en el que vivía la noche en que murió.

De acuerdo con un comunicado emitido por HPD sobre el caso, un ciudadano alertó de la presencia del cuerpo en el arroyo por la mañana del 17 de junio.

Representantes de HPD también informaron que, tras el reporte, desplegaron equipos para extraer el cuerpo y recabar evidencias en el sitio donde fue encontrado.

El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris determinó que la niña murió por estrangulamiento.

Madre de la niña pide justicia

Alexis Nungaray, madre de la niña, pidió justicia para castigar a los responsables de la muerte de su hija, a quien vio por última vez en la noche del 16 de junio cuando la niña fue a su habitación a dormir.

“Estoy molesta. Se aprovecharon de mi hija. Me la arrebataron. Quiero que se haga justicia. Nadie merece perder a un hijo", dijo a Univision 45 la madre de la víctima, a quien calificó como una niña “dulce” que amaba a los animales.

Nungaray agregó que cuando se percató de la ausencia de su hija, activó el localizador del celular de la niña y lo detectó en un parque de patinaje cercano.

Cuestionan a dos “personas de interés”

Este martes, HPD informó que dos individuos que fueron captados por cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia donde fue vista la niña con ambos, están siendo interrogados.

Previamente las autoridades habían publicado fotografías en las que se observa a ambos entrando a una tienda de conveniencia con la menor la noche en que murió.

Autoridades también informaron que, de acuerdo con las investigaciones, esa misma noche la niña llamó a su novio, de 13 años de edad, por teléfono. El menor dijo que escuchó las voces de dos hombres al fondo mientras hablaba con la víctima.

La agencia de Policía no ha difundido mayor información sobre los dos individuos que están siendo interrogados, ni emitido otros comunicados sobre el caso.

