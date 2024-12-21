Un “infierno en la Tierra”: así es la cárcel de NYC en la que está preso Luigi Mangione, presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare

Video Luigi Mangione habría planeado el asesinato del CEO de UnitedHealthcare desde agosto, según su cuaderno

Luigi Mangione, presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare, fue enviado al Centro Metropolitano de Detención (MDC, en inglés) en Brooklyn, una dura cárcel que ha sido calificada como un “infierno en la Tierra”, tras su extradición de Pensilvania a Nueva York.

Mangione, de 26 años, acusado de matar a tiros a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, afuera de un hotel de Manhattan está ahora encarcelado en el MDC, una cárcel que ha albergado a peligrosos narcotraficantes, terroristas y criminales famosos.

El joven está a la espera de ser procesado el lunes por una acusación estatal de asesinato después de que fue devuelto a la ciudad de manera dramática para enfrentar cargos en múltiples tribunales. La acusación estatal acusa a Mangione de asesinato como acto terrorista.

El centro donde está recluido ha sido descrito como “un infierno en la Tierra” y una “tragedia continua” debido a sus condiciones deplorables, su violencia desenfrenada, su disfunción y sus múltiples muertes.

De ‘El Chapo’ a Sean ‘Diddy’ Combs, el MDC ha albergado a múltiples reos famosos

Mangione se encuentra detenido sin derecho a fianza en la misma cárcel federal donde se encuentran actualmente detenidos el magnate del hip-hop Sean ‘Diddy’ Combs y el estafador de criptomonedas Sam Bankman-Fried.

El MDC, que opera desde 1994, tiene una población de 1,121 detenidos en espera de juicio o ser sentenciados e incluye mujeres, según datos de la Oficina Federal de Prisiones.

Por sus duras condiciones, algunos jueces se han negado a enviar gente allí. Las autoridades han dicho que está aumentando el personal para resolver los problemas de la cárcel.

Entre los reos famosos de la cárcel también han estado Joaquín Guzmán Loera , alias ‘El Chapo’, quien llegó a denunciar las duras condiciones del MDC.

Además, ahí estuvo recluido el rapero R. Kelly, quien fue enviado ahí tras su detención por tráfico sexual y extorsión de mujeres, niñas y niños.

También fue enviado tras su extradición Juan Orlando Hernández , expresidente de Honduras. En junio, fue condenado a 45 años de cárcel y cinco más de libertad vigilada por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas.

Además, han estado ahí los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, tras su captura por su participación en la trama de sobornos y blanqueo de dinero relacionada con el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

Reos han denunciado condiciones “crueles” y “espantosas” de MDC

Durante su encarcelamiento en MDC, ‘El Chapo’ denunció a través de sus abogados condiciones “crueles e inhumanas” en la cárcel de Brooklyn.

“Esta privación de luz solar y aire fresco, durante un período excesivo de 27 meses, está causando cicatrices psicológicas”, dijo la abogada Mariel Colón, quien representaba al capo mexicano. “Está sufriendo muchos síntomas de angustia como resultado de este largo castigo injustificado”.

‘El Chapo’ fue transferido a una cárcel de máxima seguridad en Colorado en 2019 tras su sentencia de cadena perpetua.

Durante el tiempo que estuvo en MDC, Ghislaine Maxwell, la millonaria británica hallada culpable de tráfico sexual de menores en la trama orquestada por el magnate Jeffrey Epstein, también se quejó de las duras condiciones del sitio.

Epstein se suicidó durante su reclusión en el MDC en 2019. Un informe divulgado en febrero por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (DOJ en inglés) determinó que el sucidio del financiero se debió a “numerosas y serias fallas” en la administración del MDC.

“El informe también encontró que el personal no tomó las medidas requeridas diseñadas para garantizar que Epstein y otros reclusos en viviendas restrictivas fueron contabilizados y seguros”, dice un resumen del reporte del DOJ.

Maxwell denunció a través de sus abogados "condiciones asombrosamente espantosas” en la prisión, que calificó de “inhumanas, crueles y degradantes”.

La abogada Bobby Steirnhem llegó a decir que las condiciones de su defendida en esa prisión eran peores que las de Hannibal Lecter en la famosa película de 'El silencio de los corderos'. En 2022 fue transferida a una prisión en Florida.

El MDC también alberga a Mohamed Mahmood Alessa y Carlos "Omar" Eduardo Almonte, los dos ciudadanos estadounidenses y residentes de New Jersey, condenados en 2013 por conspiración para viajar a Somalia para unirse al grupo terrorista Al Shabaab, ligado a Al Qaeda. Almonte, de origen dominicano, purga una condena de 20 años.

Por sus supuestos vínculos con Al Qaeda también está preso ahí Adis Medunjanin, hallado culpable de conspirar con sus excompañeros de clase Najibullah Zazi y Zarein Ahmedzay, para formar una célula terrorista que pretendía cometer atentados en 2009 en el sistema de trenes de Nueva York.

Pero no todos son hombres. En MDC residió por un tiempo la neurocientífica paquistaní y diplomada en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), Aafia Siddiqui.

Fue hallada culpable de tentativa de homicidio contra agentes estadounidenses en Afganistán y de Brooklyn fue trasladada a otra prisión federal en Texas.

¿Qué sigue para Mangione mientras se encuentra preso en Brooklyn?

Además de los cargos federales presentados el jueves, Mangione aún debe responder a una acusación estatal de asesinato.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusó a Mangione de asesinato como acto de terrorismo, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional. También está acusado de delitos estatales relacionados con armas y posesión de una identificación falsa.

Los fiscales han dicho que los dos casos avanzarán por vías paralelas y se espera que los cargos estatales lleguen a juicio primero.

La abogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, argumentó ante el tribunal el jueves que las acusaciones de terrorismo en el caso estatal y los cargos de acoso en la denuncia federal parecen contradecirse.

"Esas son dos teorías completamente diferentes", dijo. "Estos parecen casos diferentes".

En 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó una norma constitucional de larga data que permite a los gobiernos estatal y federal procesar a alguien por el mismo delito. Mangione será procesado el lunes en Manhattan por la acusación estatal, según la oficina de Bragg.

Se esperaba que el alumno de la Universidad de Pensilvania, que provenía de una prominente familia de Maryland y también había vivido en Hawaii, fuera procesado el jueves por los cargos estatales antes de que los cargos federales se adelantaran a esa comparecencia.

En el caso federal, Mangione podría regresar a la corte para una audiencia de fianza o para una audiencia preliminar si los fiscales no obtienen una acusación del gran jurado para mediados de enero. Nueva York abolió efectivamente su pena de muerte en 2007 y la última ejecución en el estado fue en 1963. Pero la pena de muerte federal sigue en vigor.

La denuncia federal presentada contra Mangione incluye un cargo de asesinato con arma de fuego, que conlleva la posibilidad de pena de muerte si es declarado culpable.

Los fiscales federales no han dicho si solicitarán la pena de muerte. Esa decisión la tomarán en los próximos meses funcionarios del Departamento de Justicia en Washington, probablemente después de que el presidente electo Donald Trump preste juramento el 20 de enero.

La administración del presidente Joe Biden impuso una moratoria sobre las ejecuciones federales poco después de asumir el cargo en 2021, pero eso no ha impedido que los fiscales federales soliciten la pena de muerte.

En contraste, la administración de Trump llevó a cabo 13 ejecuciones en los últimos seis meses de su primer mandato. Mangione también enfrenta cargos de falsificación y armas de fuego en Pensilvania derivados de su arresto la semana pasada, pero es probable que no se aborden hasta que se resuelvan los cargos de Nueva York.

Inicialmente luchó contra los intentos de ser devuelto a Nueva York, pero finalmente renunció a la extradición y a una audiencia preliminar sobre los cargos de Pensilvania el jueves.

“Ahora está bajo su custodia”, dijo el fiscal de distrito del condado de Blair, Peter Weeks, después de que Mangione fuera extraditado a Nueva York. "Tenemos la intención de mantener nuestro caso activo y esencialmente tenemos la intención de revisar el caso cuando el acusado esté disponible para ser procesado en el condado de Blair".

Con información de The Associated Press.

