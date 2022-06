Sentencia a Naasón Joaquín: 16 años y 8 meses de prisión para el líder de La Luz del Mundo por sus abusos a menores

"¿Recuerdas cómo disfrutabas asfixiándome hasta que vomité? ¿Recuerdas cómo les ordenaste que me sujetaran para que no me resistiera? ¿Recuerdas haberme dicho que no pararías hasta que dejara de gritar? ¿Recuerdas cuando querías que te trajera a mi hermanita para que pudieras hacerlo? Te dije que solo tenía 14 años", relató acongojada una de las víctimas, identificada como Jane Doe 4. Naasón no se movió al escuchar a la mujer.