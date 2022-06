Drogar a menores para abusarlas: la acusación que hundió a Naasón Joaquín, pero que nadie investigó en México

En una ocasión, aseguró, la esposa de Samuel Joaquín, Eva García, le pidió que tomara un coctel de frutas que la mareó. “Una sola vez que me ofrecieron, allí en la casa grande (la residencia de Samuel Joaquín) tenían un 'cóctel de fruta'. Y me acuerdo que me dice Eva: 'oh, mira, cómete (esto)'. No sé qué tenía, pero yo me comí esa fruta y me mareé. Me empecé a marear, a mirar como borroso. No sé si era alcohol o drogas, yo era una niña. Yo no sé qué era, pero no me sentí bien”, narró.