Tres generaciones de ‘apóstoles’ acusados de abusar a niñas: la historia de la familia Joaquín

"Pasamos al sauna y (Samuel Joaquín) le dijo a (la presunta cómplice) que me preparara el jugo, como siempre me lo daba. Pero esa vez lo sentí más cargado, porque me sentía entumida del cuerpo y a la vez excitada”, declaró Martínez Meléndez a funcionarios de la Secretaría de Gobernación el 20 de mayo de 1997. “Él me jaló muy fuerte, como molesto, entonces fue cuando él ya me deshonró (violó)", agregó Silvia Martínez.