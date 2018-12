Los detalles del asesinato de una joven profesora de dibujo que tiene indignada a España

Laura Luelmo había conseguido por fin un trabajo como profesora de dibujo después de terminar sus cuatro años de maestría en la Universidad de Valencia. A sus 26 años y con ganas de emprender una carrera, la joven se trasladó a El Campillo, un pequeño pueblo de no más de 20,000 habitantes en la provincia de Huelva, para trabajar en un instituto. Pero sus alumnos apenas pudieron conocer a su joven maestra. A los 10 días de haber llegado, desapareció sin dejar rastro.

Los primeros resultados de la autopsia revelaron que la profesora no falleció inmediatamente por un golpe en su cabeza, sino que siguió viva, calculan los médicos forenses, hasta el día 14 o 15 de diciembre. La hipótesis más probable es que permaneció malherida en el lugar donde la abandonó su agresor.

Aunque el hallazgo del cuerpo resultaba fundamental para dar pistas a las autoridades para desentrañar el extraño crimen —inusual en la pacífica población—, no fue ahí donde encontraron su ruta hacia el asesino.

Este miércoles, Bernando Montoya, un hombre de 50 años que se había mudado a El Campillo apenas dos meses atrás y vivía justo en frente de la casa alquilada por Laura Luelmo confesó que mató a la joven y que intentó violarla, "aunque no lo consiguió".

Un amplio historial criminal

"Me preguntó por un supermercado y la mandé a un callejón sin salida. Me monté en el coche y llegué primero al callejón. La agarré y golpeé su cabeza contra el maletero. Le até las manos a la espalda y la envolví en una manta. La desnudé de cintura para abajo y traté de violarla, pero pese a que estaba inconsciente no lo conseguí", dijo el hombre en su confesión, según fuentes citadas por el diario español El País.