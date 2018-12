Vacunas contra el cáncer de pulmón: más impuestos al tabaco y más leyes

Las tasas de tabaquismo se reducen a más de la mitad

Decir a los niños los costos y la verdad



Las campañas en los medios de comunicación pueden replantear la manera en que las personas piensan sobre fumar y dejar de fumar, pero no las obligan directamente a dejar de fumar o a no empezar a fumar. Las leyes y políticas tales como no fumar en los restaurantes son un refuerzo para estas campañas. Al restringir el comportamiento de las empresas tabacaleras, minoristas y fumadores, las medidas reglamentarias obligan a los fumadores a dejar de fumar y a los jóvenes a no comenzar.