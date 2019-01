Guerra de pickups: Ram aumenta sus ventas en 2018, amenaza el segundo lugar de Chevrolet

A juzgar por las cifras del mes de diciembre de 2018 las tendencias en el segmento están mostrando un cambio, aunque no de la manera que Chevrolet hubiese deseado.

Al cierre del último trimestre de 2018 Ram alcanzó a Chevrolet en el segundo lugar en ventas, con cerca de 161,000 unidades cada una. Esto es algo que la marca del corbatín no esperaba, más aún justo después de haber presentado una versión totalmente nueva de su emblemática Silverado. Sin embargo, Chevrolet explica que aún la fabricación de la nueva versión de la Silverado no está funcionando a toda capacidad, y que no será hasta enero de 2019 que los concesionarios habrán acumulado un inventario suficiente de versiones para satisfacer la demanda.