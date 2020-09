Biden, al igual que Trump, sí recibió múltiples prórrogas de reclutamiento a la guerra de Vietnam

Los usuarios que hicieron las publicaciones no respondieron a las solicitudes de comentarios de USA TODAY.

Biden recibió cinco prórrogas de reclutamiento por estudios y una exención médica

Biden le reveló sus registros de Servicio Selectivo a Associated Press en 2008. En ese momento, un portavoz dijo que "no fue habilitado para prestar servicio debido al asma que padecía cuando era adolescente", según The News Journal.