Biden afirmó erróneamente que los asesores de Trump dicen que se salvarían 100,000 vidas si se usan mascarillas

Como hemos apuntado antes, las más de 100,000 muertes evitables era una proyección del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud [IHME, por sus siglas en inglés] de la Universidad de Washington, no de la administración Trump. El 3 de septiembre, el IHME dijo que el aumento del uso de mascarillas faciales en Estados Unidos podría salvar 122,000 vidas entre principios de septiembre y el 1 de enero de 2021. A partir del 15 de octubre, el IHME dijo que con un uso casi universal de mascarillas faciales se podrían salvar 74,000 vidas desde entonces hasta el 1 de febrero de 2021.

"Seguiré haciendo un llamamiento a que todos los estadounidenses, todas las personas de nuestro país, adopten estos recubrimientos faciales", dijo Redfield. "Lo he dicho, si lo hiciéramos durante seis, ocho, 10, 12 semanas, tendríamos esta pandemia bajo control. … Tenemos evidencia científica clara de que funcionan y son nuestra mejor defensa".

En cuanto a la comparación de mascarillas y una vacuna, Redfield no dijo definitivamente que las primeras salvarían más vidas, aunque dijo que las mascarillas podrían ofrecer más protección. "Incluso podría llegar a decir que esta mascarilla me ofrece más garantías de protegerme contra la covid, que cuando me ponga una vacuna contra la covid", le dijo Redfield al panel del Senado.