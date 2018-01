Autoridades de salud de EEUU preparan al público ante un posible (pero remoto) ataque nuclear

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) presentarán la próxima semana un panel informativo para preparar a los profesionales de la salud y al público en general ante la eventualidad de una detonación nuclear en Estados Unidos.

El evento, pautado para el martes 16 de enero, informará sobre "qué han hecho los programas de salud pública a nivel federal, estatal y local" para prepararse para un ataque nuclear.

"Aunque una detonación nuclear es poco probable, tendría resultados devastadores y habría un tiempo limitado para tomar medidas críticas de protección", dice la descripción oficial del taller, que tendrá lugar en Atlanta, Georgia.



La remota posibilidad de una guerra nuclear ha entrado en discusión esta semana, en respuesta a un tuit en el que el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos posee "un Botón Nuclear, pero que es mucho más grande y más poderoso" que el de Corea del Norte. Esto en respuesta al mensaje de Año Nuevo del líder norcoreano Kim Jong Un, en el que advertía a Washington sobre su poder nuclear.

El taller de los CDC no responde a estas recientes acciones de Trump, según dijo una portavoz al diario The New York Times, pues estaba en planificación desde el pasado mes de abril. El evento fue diseñado para educar a empleados de los CDC y a otros profesionales de la salud pública.

Durante el panel se discutirán las maneras en que se pueden salvar vidas tras un evento nuclear, al evitar que la población sea expuesta a la radiación que se desprendería de dicha detonación.



"A pesar del miedo que rodea tal evento, la planificación y la preparación pueden evitar muertes y enfermedades. Por ejemplo, muchas personas no saben que permanecer refugiado por al menos 24 horas es crucial a la hora de salvar vidas y reducir la exposición a radiación", dice la página del evento.

Los oradores incluirán a un oficial médico, dos expertos en radiación y una funcionaria del Departamento de Salud de Georgia que detallará una guía sobre cómo se preparan los funcionarios públicos ante esa amenaza.



En los últimos meses Corea del Norte ha llevado a cabo pruebas con misiles balísticos capaces de llevar una ojiva nuclear. La más reciente fue con un prototipo intercontinental que en teoría podría llegar a cualquier ciudad de Estados Unidos.

Esto ha marcado un antes y un después en el programa atómico del régimen norcoreano que constantemente amenaza no solo a EEUU, sino a sus aliados Corea del Sur y Japón de un posible ataque.

Naciones Unidas ha intensificado su presión a través de sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad que buscan estrangular económicamente a Corea del Norte.

Sin embargo, el regimen de Kim Jong Un se niega a desmantelar su programa nuclear con fines bélicos ya que significa su única carta de negociación.