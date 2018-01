Visita a las tropas en vivo y directo. Sobre el saludo navideño de Donald Trump vía video a las tropas. “Selfie en Afganistán, hace siete años hoy. Visitamos a nuestras tropas en Bagram, Afganistán cuatro veces durante la administración. Cada viaje fue secreto y no anunciado. Tomabamos el Air Force One a altas horas de la noche, volabamos aproximadamente 14 horas a Bagram, pasábamos unas horas en el suelo y luego volabamos las 14 horas de regreso a casa. Tuve que decirle a mi esposa que me iría un par de días, pero no podía decirle a dónde iba. Para la tercera vez que le dije esto, ella lo descubrió”, escribió Souza junto a esta foto. Foto: @petesouza/Instagram | Univision

