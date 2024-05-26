Viento desploma lona en mitin en México: 48 fueron rescatados y dos están heridos de gravedad

Video Hijo de una víctima del desplome de una tarima en México exige justicia: estuvo junto al cuerpo por horas

Un nuevo incidente en un mitin electoral en México dejó más de 40 personas atrapadas y dos heridos este domingo luego de que una lona se desplomara por los fuertes vientos.

El accidente ocurrió durante un mitin del partido oficialista Morena en la localidad de Xonacatlán, en el Estado de México y a unas 37 millas al oeste de la capital del país.

PUBLICIDAD

"De manera preliminar, se reportan algunos lesionados", dijo el departamento de Protección Civil del estado en su cuenta de la red social X, sin ofrecer más detalles. “ Las dependencias estatales y municipales trabajan en el lugar para brindar apoyo y atención”.

La Cruz Roja, también a través de sus canales de redes sociales, indicó que gracias a la intervención de cuatro de sus grupos locales se pudo "rescatar con vida a 48 personas que resultaron atrapadas cuando una estructura metálica se vino abajo”.

Alfredo González, candidato a la alcaldía de la localidad, dijo en declaraciones a la prensa local que “no hay ninguna persona que haya perdido la vida” y que solo dos personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital con heridas más graves.

Tras la caída de una lona en #Xonacatlán, les informamos que esta coordinación ya se encuentra atendiendo la situación.

📋 De manera preliminar, se reportan algunos lesionados. Las dependencias estatales y municipales trabajan en el lugar para brindar apoyo y atención. pic.twitter.com/jQpCtIJKlK — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) May 26, 2024



El incidente ocurrió cuatro días después de que el viento derribó un escenario durante un acto de campaña en el norte de México, causando la muerte de 9 personas y casi 200 heridos.

Tal como ocurrió el miércoles pasado en el estado de Nuevo León, el Servicio Meteorológico había alertado previamente de la formación de torbellinos o tornados con una fuerza de hasta 43mph.

Videos que circulan en redes sociales mostraban a los asistentes atemorizados, aunque en esta ocasión el escenario era mucho más pequeño y no se aprecian grandes destrozos.

Protección Civil del Estado de México recomendó desde el sábado a la población que evitara estacionarse cerca de estructuras en riesgo o árboles y asegurar lonas para evitar los problemas que pudiera provocar el viento.

A una semana de las elecciones generales del 2 de junio, todos los partidos políticos aprietan el acelerador para ganar votos y las recomendaciones y alertas climáticas no parecen hacer que los candidatos cambien sus planes.

PUBLICIDAD

Mira también: