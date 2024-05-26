Trump va a buscar votos entre los libertarios y lo reciben con abucheos

Donald Trump fue abucheado repetidamente durante su discurso en la Convención Nacional del Partido Libertario el sábado por la noche. Desde la multitud le gritaron insultos y lo criticaron por cosas como sus políticas frente al covid-19, altos déficits federales y mentiras sobre sus logros políticos.

Cuando subió al escenario, muchos lo abuchearon mientras algunos seguidores vestidos con gorras y camisetas de 'Make America Great Again' aplaudieron y corearon '¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos!'. Fue un raro momento en el que Trump se encontró cara a cara con abiertos detractores, lo cual es inusual para alguien acostumbrado a organizar mítines frente a multitudes que lo adoran.

Los libertarios, que priorizan las libertades indiviudales y gobiernos reducidos, a menudo se muestran escépticos con respecto al expresidente y el haberlo invitado a la convención ha dividido al partido. Trump trató de restar importancia a esto refiriéndose a las cuatro acusaciones penales en su contra y bromeando: “Si no era libertario antes, estoy seguro de que ahora lo soy”.

El exmandatario intentó elogiar a los “feroces defensores de la libertad en esta sala” y llamó al presidente Joe Biden un “tirano” y el “peor presidente en la historia de Estados Unidos”, lo que provocó que algunos en la audiencia respondieran: “Ese eres tú”.

Mientras los insultos continuaban, Trump finalmente respondió diciendo “no quieren ganar” y sugiriendo que algunos libertarios quieren “seguir obteniendo su 3% cada cuatro años”.

A pesar de la atmósfera estridente, Trump continuó insistiendo en su discurso, diciendo que había venido “para extender una mano de amistad” en oposición común a Biden. Eso provocó un grito de '¡Queremos a Trump!' de sus partidarios, pero más gritos de '¡Acabemos con la Reserva Federal!', un cántico común entre los libertarios. Una persona que sostenía un cartel que leía '¡No se permiten aspirantes a dictadores!' fue arrastrada por la seguridad.

Trump intentó ganarse a la multitud prometiendo incluir a un libertario en su gabinete, pero muchos en el público silbaron con incredulidad. El expresidente recibió una gran ovación cuando prometió conmutar la sentencia de cadena perpetua del fundador condenado del sitio web de venta de drogas Silk Road, Ross Ulbricht.

Esto fue diseñado para energizar a los activistas libertarios que creen que los investigadores del gobierno se extralimitaron al construir su caso contra Silk Road y que, en general, se oponen a las políticas criminales de drogas en términos más amplios. El caso de Ulbricht fue muy discutido durante la convención libertaria y muchas de los cientos de personas que asistieron al discurso de Trump alzaron carteles de 'Liberen a Ross' y corearon la frase mientras hablaba.

Los libertarios divididos frente a Donald Trump

A pesar de esas promesas, muchos en la multitud se mantuvieron antagónicos. Uno de los candidatos que compite por la nominación presidencial libertaria, Michael Rectenwald, declaró desde el escenario antes de que llegara el expresidente que “ninguno de nosotros es un gran admirador de Donald Trump”. Después de su discurso, Rectenwald y otros aspirantes libertarios a la Casa Blanca subieron al escenario para burlarse de Trump y su discurso.

Los que estaban a favor y en contra de Trump incluso se enfrentaron por los asientos. Aproximadamente dos horas antes de la llegada del expresidente, los organizadores libertarios pidieron a los partidarios de Trump entre la multitud que abandonaran las primeras cuatro filas. Querían que los delegados de la convención (muchos de los cuales dijeron que habían viajado desde todo el país y habían comprado boletos caros para asistir al evento) pudieran sentarse lo suficientemente cerca para escuchar el discurso. Muchos se movieron de sus asientos, pero los organizadores trajeron más para calmar los ánimos.

La división libertaria en torno a Trump fue reflejada por Peter Goettler, presidente y director ejecutivo del libertario Cato Institute, quien sugirió en una columna de The Washington Post que la aparición del expresidente violaba los valores fundamentales de la reunión y que “el partido político que pretendía ser libertario ha hecho la transición a una identidad diferente”.

La campaña de Trump señaló que Biden no asistió a la convención libertaria y argumentó que el hecho de que el expresidente lo hiciera era parte de un esfuerzo continuo para llegar a posibles partidarios en lugares que no son fuertemente republicanos, como el mitin del expresidente el jueves en el Bronx durante una pausa en su juicio el caso Stormy Daniels en Nueva York.

Los libertarios y las elecciones

El candidato libertario Gary Johnson ganó alrededor del 3% del voto nacional en 2016, pero el candidato Jo Jorgensen obtuvo apenas poco más del 1% durante la reñida contienda de 2020.

Los libertarios elegirán a su candidato a la Casa Blanca durante su convención, que concluye este domingo. La aparición de Trump también le dio la oportunidad de cortejar a los votantes que de otro modo podrían apoyar al candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr., quien pronunció su propio discurso en la convención libertaria el viernes.

Las encuestas han demostrado durante meses que la mayoría de los votantes no quieren una revancha en 2020 entre Trump y Biden. Esa dinámica podría potencialmente aumentar el apoyo a una alternativa como el candidato libertario o Kennedy, cuya candidatura preocupa a aliados de Biden y Trump. La fórmula libertaria intentará obtener el apoyo de republicanos descontentos y de gente de izquierda. Estos votantes también podrían gravitar hacia Kennedy.

Trump no se detuvo en Kennedy el sábado por la noche. Pero, después de elogiarlo anteriormente y una vez considerarlo para una comisión sobre seguridad de la vacunación, el expresidente ha atacado a Kennedy. Sugirió en las redes sociales que votar por Kennedy sería un “voto de protesta desperdiciado” y que “incluso elegiría a Biden antes que a Junior”.

