Donald Trump Maduro comparece ante una corte de Nueva York mientras Delcy Rodríguez debe tomar posesión como presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, quien debe tomar posesión como presidenta encargada por la ausencia "temporal" de Maduro, lanzó un mensaje con un tono bastante más conciliador. 🔴 Sigue aquí nuestra cobertura en vivo.



Nicolás Maduro tiene este lunes programada su primera comparecencia ante el tribunal de Nueva York encargado del caso de narcoterrorismo mientras en Venezuela, la número dos de su gobierno, debe tomar posesión como presidenta encargada, como dictó la corte suprema del país sudamericano.

Se espera que Maduro y su esposa comparezcan al mediodía ante un juez para un procedimiento legal breve —pero necesario— que probablemente dará inicio a una prolongada batalla legal sobre si puede ser juzgado en Estados Unidos.

Rodríguez, por su parte, vicepresidenta de Maduro desde 2018, debe juramentarse también este lunes ante la Asamblea Nacional como presidenta encargada después de que el Tribunal Supremo de Justicia dictaminara la ausencia "temporal" del mandatario.

Tras su airada reacción del sábado, exigiendo la liberación de Maduro, Rodríguez lanzó en la noche del domingo un mensaje de tono bastante más conciliador, que incluía un llamamiento a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación" y que firmó como "presidenta encargada".

Maduro responde a los cargos de narcotráfico

Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán trasladados desde una cárcel en Brooklyn a un tribunal en Manhattan, justo a la vuelta de la esquina de donde el presidente Donald Trump fue condenado en 2024 por falsificar documentos empresariales.

Por estar acusado bajo el sistema legal de Estados Unidos, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito, incluido el derecho a un juicio con un jurado de neoyorquinos comunes. Pero también será casi, pero no del todo, único.

Se espera que los abogados de Maduro impugnen la legalidad de su arresto, argumentando que es inmune a la persecución como jefe de un Estado soberano, como ya intentó sin éxito el panameño Manuel Noriega después de haber sido capturado en una invasión militar similar en 1990. Pero Estados Unidos no reconoce a Maduro como el legítimo jefe de Estado de Venezuela, especialmente después de una reelección muy disputada en 2024.

Antes de su captura, Maduro y sus aliados afirmaban que la hostilidad de Estados Unidos estaba motivada por el deseo de acceder a las ricas reservas de petróleo y minerales de Venezuela.

Trump insistió el domingo por la noche que Estados Unidos estaba "a cargo" de Venezuela. Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el domingo que no se haría cargo del día a día del país, aparte de hacer cumplir una “cuarentena de petróleo” existente.

Un archivo de 25 páginas hecho público el sábado acusa a Maduro y a otros de trabajar con cárteles de drogas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Podrían enfrentar cadena perpetua si son condenados.

No estaba claro hasta el domingo si Maduro, quien históricamente ha negado los cargos y hasta recientemente se ofreció a Trump a cooperar contra el narcotráfico había contratado a un abogado estadounidense.

Él y su esposa, Cilia Flores, han estado bajo sanciones estadounidenses durante años, lo que hace ilegal que cualquier estadounidense reciba dinero de ellos sin primero obtener una licencia del Departamento del Tesoro.

Aunque la acusación contra Maduro dice que funcionarios venezolanos trabajaban directamente con la pandilla Tren de Aragua, una evaluación de inteligencia estadounidense publicada en abril, basada en aportes de las 18 agencias de la comunidad de inteligencia, no encontró coordinación entre el Tren de Aragua y el gobierno venezolano.

Maduro, su esposa y su hijo, quien sigue libre, están acusados junto con el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, un exministro del Interior y Justicia, y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, un presunto líder del Tren de Aragua que ha sido acusado penalmente en otro caso y sigue prófugo.

Entre otras cosas, la acusación acusa a Maduro y a su esposa de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos de aquellos que les debían dinero de drogas o socavaban su operación de tráfico de narcóticos. Eso incluyó el asesinato de un líder narcotraficante en Caracas, según la acusación.

La esposa de Maduro también está acusada de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos en 2007 para organizar una reunión entre “un narcotraficante a gran escala” y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, lo que resultó en sobornos mensuales adicionales, y que parte del dinero fue para la esposa de Maduro, según la acusación.

Delcy Rodríguez se juramenta como presidenta interina

En Caracas, se espera que Delcy Rodríguez sea juramentada como presidenta interina después de que así lo resolviera el Tribunal Supremo de Justicia y de que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, expresara su apoyo a la medida.

La Constitución prevé una presidencia interina por 90 días ampliables otros tres meses por la Asamblea Nacional para la ausencia "temporal" del presidente, a diferencia de la vacancia absoluta, caso en que obliga a convocar elecciones en 30 días.

Después de reaccionar con la misma beligerancia que el resto de los jerarcas venezolanos y exigir la liberación de Maduro, el domingo por la noche Rodríguez también adoptó un tono más conciliador en una publicación en redes sociales, invitando a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido".

"Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela", escribió Rodríguez. "Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos.

