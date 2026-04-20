tiroteo Así fue como un hombre subió a la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, y disparó contra los visitantes El agresor habría burlado la revisión que personal de seguridad realiza en los accesos a todos los turistas, la cual es parte del reglamento de ingreso y se enfoca en no dejar pasar alimentos, mascotas ni objetos prohibidos

Video Video: Así fue el momento exacto del tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México a plena luz de día

A las ocho de la mañana, la Zona Arqueológica de Teotihuacán abrió sus puertas como lo hace regularmente de lunes a domingo, los 365 días del año. Parecía un día más en el que llegarían miles de turistas... hasta que un hombre subió a la Pirámide de la Luna y comenzó a disparar: mató a una mujer canadiense, dejó siete heridos de bala y se quitó la vida.

De acuerdo con informes policiacos de los municipios de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, a las 11:30 horas las autoridades comenzaron a recibir las llamadas de emergencia que advertían sobre un hombre armado, posicionado en una de las emblemáticas pirámides de la "Ciudad de los Dioses".

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El desconocido habría burlado la revisión que personal de seguridad realiza en los accesos a todos los turistas, tanto extranjeros como nacionales, la cual es parte del reglamento de ingreso y se enfoca en no dejar pasar alimentos, mascotas ni objetos prohibidos.

Cuando comenzaron los disparos en la Pirámide de la Luna, algunos visitantes que se encontraban en la primera explanada cerca del agresor, fue entonces que comenzaron a correr para bajar las escalinatas, mientras que otros se escondían entre las ruinas prehispánicas, como se observa en videos difundidos en redes sociales.

Otras filmaciones hechas por testigos muestran, minutos después, a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Guardia Nacional (GN) en el sitio arqueológico tratando de detener al atacante, quien llevaba puesto un cubrebocas negro y caminaba de un lado a otro sobre la Pirámide de la Luna.

Los elementos de la Guardia Nacional corrían para rodear al agresor y que no escapara, mientras que vendedores en la Zona Arqueológica de Teotihuacán y otras personas les gritaban que abatieran al hombre armado. En algunos videos se escuchó que el agresor pronunció unas palabras y después sonó un último disparo, que él mismo se dio en la cabeza.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, confirmó que el hombre falleció, al igual que la mujer de nacionalidad canadiense, además de un saldo total de 13 lesionados, entre ellos siete personas heridas por arma de fuego. Todos fueron trasladados a diferentes hospitales.

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El Gabinete de Seguridad de México confirmó que en el sitio arqueológico se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles que pertenecían al atacante. Asimismo, mencionó que las autoridades están investigando para identificar al responsable del tiroteo y el móvil.

Video Lo último sobre tiroteo en pirámides de México: Una turista canadiense murió luego de disparos

Identifican a los lesionados del tiroteo

Las autoridades mexicanas dieron a conocer los nombres de las personas heridas por arma de fuego en las Pirámides de Teotihuacán, entre las que hay un niño y una adolescente:

1 Gerónimo González Castro, niño colombiano, 6 años

2 Dayana Paola Castro Calderón, mujer colombiana, 37 años

3 Delicia Li de Yong, mujer canadiense, 29 años

4 Maikol Michell Mitrocil, hombre ruso, 32 años

5 Leticia Mondea Folsta, adolescente brasileña, 13 años

6 Alex Daniel Marco Witz, hombre estadounidense, 29 años

7 Barriet-D Marco Witz, mujer estadounidense, 61 años

Otras personas que presentaron heridas menores al tratar de escapar de los disparos fueron:

8 Luisa Fernanda Puentes Álzate, mujer colombiana, 22 años

9 Francis Arlette Rivero, mujer brasileña, 55 años

10 Jaslin Landaverde, mujer estadounidense, 26 años

11 Gregoire Magdini, hombre estadounidense, 38 años

12 Jalen Aybar, mujer estadounidense, 27 años

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13 Alejandra Graciano, mujer estadounidense, de 34 años

Teotihuacán, uno de los sitios más visitados de México

La Zona Arqueológica de Teotihuacán es uno de los destinos culturales más importantes del país y de América Latina. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, recibe alrededor de 1.6 millones de visitantes al año, de acuerdo con datos de autoridades turísticas y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Su relevancia histórica como una de las ciudades prehispánicas más grandes de Mesoamérica, junto con monumentos emblemáticos como las pirámides del Sol y la Luna, la convierten en un punto clave del turismo internacional en México.