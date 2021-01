"Si estuviera bien ya hubiera llamado": la comunidad guatemalteca que llora a sus familiares sin tener la certeza de que murieron en México

En Comitancillo, un pueblo del suroeste de Guatemala, se preparan para despedir a sus familiares, a quienes dan por muertos aunque aún no han recibido una notificación oficial. Ellos han llegado solos a la conclusión de que sus padres, hijos o tíos no cruzaron a Estados Unidos, como era el plan, porque desde el 21 de enero no han sabido de ellos.