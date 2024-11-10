México detecta un camión con más de 250 migrantes que viajaba hacia la frontera de EEUU

Video Migrantes varados en México hacen una petición a Trump: “Denos la oportunidad de pasar”

México dijo este domingo que autoridades encontraron a más de 250 migrantes dentro de un camión que se dirigía a la frontera con Estados Unidos.

Agentes del Instituto Nacional de Migración los detectaron el viernes en un punto de seguridad en el estado de Chihuahua, dijo la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Agentes establecidos en el puesto militar de seguridad 'Sacramento', ubicado en el municipio de Chihuahua, Chihuahua, con el apoyo de integrantes del Ejército mexicano (...) al inspeccionar un tractocamión con doble semirremolque localizaron en su interior a los migrantes", explicó un comunicado del gobierno.

Los migrantes eran de varias nacionalidades y fueron trasladados a instalaciones migratorias para revisar su estatus. El conductor del camión fue entregado a la fiscalía, agregó el gobierno.

Miles de migrantes que huyen de la violencia y la pobreza viajan cada año a través de México para alcanzar la frontera de Estados Unidos. Y el transporte de migrantes en camiones atestados de personas es una de las vías más peligrosas que usan los 'coyotes' para trasladarlos hasta el norte.

En 2022, más de 50 migrantes murieron después de que fueron abandonados en un camión sin ventilación que cruzó la frontera y llegó a Texas.

Otros migrantes optan por viajar a pie en grupos llamados 'caravanas', en muchas ocasiones pasando hambre y corriendo el riesgo de ser presas de las organizaciones criminales.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos ha agudizado el temor entre los migrantes a que sea más difícil obtener asilo en Estados Unidos una vez asuma su segundo mandato en enero de 2025.

El número de encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes que cruzan de forma irregular desde México ha bajado significativamente y se ubicó en 54,000 en septiembre, tras haber alcanzado el umbral de los 250,000 en diciembre, según cifras del gobierno estadounidense.

