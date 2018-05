"Los demandantes no presentaron ninguna evidencia" de un "plan concebido para matar civiles", señaló el juez James I. Cohn en el documento.

"El dictamen final del juez comprobó que mi gobierno actuó de acuerdo con la ley y que nunca tuvo intención de causar daño a nadie. Estoy seguro de que para todos quienes me acompañaron desde el gabinete y el gobierno, este veredicto confirma lo que siempre estuvo en nuestra conciencia", dijo Sánchez de Lozada este miércoles a través de un comunicado. "La evidencia demostró que el gobierno enfrentó la conmoción social en medio de una grave crisis económica, siempre buscando el dialogo y la resolución pacífica de los conflictos, mientras que muchos buscaban destruir la democracia".

La "Regla 50" establece que un tribunal de primera instancia puede anular la decisión de un jurado si considera que no tuvo una base probatoria legalmente suficiente para decidir la responsabilidad de los demandados, que fue lo que pasó este miércoles.

Según Steven Schulman, abogado de Akim Gump, uno de los grupos de abogados de derechos humanos que ayudaron a los demandantes, el juez dijo que solo un testigo no dio suficiente evidencia para que sostenga el veredicto de que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín mataron intencionalmente a más de 50 personas.

Por su parte Teófilo Baltazar Cerro, una de las víctimas que presentó la demanda contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzáin lamentó que la decisión de revocar el veredicto unánime del jurado no puede cambiar la verdad: "Hemos estado pidiendo justicia para nuestros familiares por más de 14 años y no tenemos planes de parar ahora. Apelaremos esta decisión", adelantó en un comunicado emitido por el Center for Constitutional Rights.