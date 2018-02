Heridos de gravedad un inmigrante venezolano y su hija de 3 años en un ataque con fuego en Brasil que podría ser xenófobo

Un venezolano y su hija de 3 años resultaron gravemente heridos en la madrugada del jueves en un ataque con fuego y gasolina en la ciudad de brasileña de Boa Vista, en el estado fronterizo de Roraima. La policía atribuye el delito a un hombre que también atentó contra inmigrantes de ese país en al menos otras dos ocasiones e investiga si tuvo una motivación xenófoba.

El último ataque se produjo el jueves cuando un hombre lanzó un artefacto incendiario a una vivienda en el barrio Mecejana, en el oeste de Boa Vista, donde vivía una familia de 13 venezolanos, entre ellos siete niños. El fuego provocó heridas en un padre de 23 años que sufrió quemaduras en el 36% de su cuerpo y su hija de 3 años.



Ambos están ingresados en el Hospital General de Roraima y, aunque la situación del padre es grave, su vida no corre peligro.

Se trata del tercer atentado de este tipo contra inmigrantes venezolanos en la ciudad de Boa Vista, la capital del estado amazónico de Roraima, después de que el lunes ocurriera un suceso similar en una residencia donde vivían 31 inmigrantes venezolanos.

Como consecuencia de ese incendio, una joven de 24 años sufrió quemaduras de segundo grado en la cara, el cuello y la espalda.

"Me desperté con llamas en el cuerpo"

"Yo estaba acostada en mi hamaca durmiendo y me desperté porque me habían lanzado fuego, me desperté con llamas en el cuerpo. Estaba todo prendido, con mucho fuego, se me estaba quemando el pelo, la cara, todo...", le dijo la herida al diario G1. "Yo vine de mi país para buscar una vida mejor, para conseguir un trabajo y ayudar a mi familia en Venezuela y no esperaba que me pasara esto".

Ese ataque quedó grabado en cámaras de seguridad que muestran cómo un hombre se aproxima a la vivienda y prende un artefacto incendiario y lo empuja hacia la residencia.





En una rueda de prensa celebrada este viernes, el delegado del departamento de homicidios de la Policía Civil de Roraima, Cristiano Camapum, aseguró que se identificó a un hombre como autor de esos dos ataques y de un tercero, ocurrido el 31 de enero.



En esa ocasión, el sospechoso lanzó una bomba de líquido inflamable a un puesto de lavado de carros en el mismo barrio de los dos otros ataques, donde viven muchos venezolanos, si bien en esa ocasión no hubo heridos, solo daños materiales.

¿Ataques xenófobos?

Camapum no quiso divulgar el nombre del presunto autor de los ataques ni su nacionalidad para no perjudicar las pesquisas. Y, aunque las autoridades no descartan que sea una cuestión xenófoba, el portavoz policial dijo que aún se desconoce el motivo de los atentados.

“Todavía no podemos afirmar si se trata de una represalia contra los venezolanos o si simplemente fue una coincidencia por encontrar más facilidad para atacar a los venezolanos", afirmó.



Una joven venezolana limpia la luna de un carro en Boa Vista. Marcelo Sayão / EFE



En respuesta a los ataques, la Fuerza Sindical, segunda mayor central brasileña de sindicatos, condenó cualquier tipo de "prejuicio xenófobo" contra "los hermanos venezolanos que buscan una vida mejor en Brasil".

"La Fuerza Sindical manifiesta profunda preocupación con los efectos que la grave crisis política, económica y humanitaria en Venezuela han provocado en Brasil, especialmente en el estado de Roraima, que ha recibido un enorme flujo de inmigrantes venezolanos, que abandonan su país en busca de empleo, comida y seguridad", se puede leer en el comunicado que firma el secretario de la organización, João Carlos Gonçalves.

En los últimos meses, producto de la grave crisis política y económica que vive Venezuela, Boa Vista, la capital de Roraima, ha recibido a unos 40,000 ciudadanos del país vecino, según datos de la alcaldía.



Muchos de los venezolanos recién llegados, que representan poco más del 10% de la población de Boa Vista, se han establecido en asentamientos en condiciones precarias o viven en las calles.

Precisamente el jueves, la ciudad de Boa Vista recibió una comitiva de ministros que se reunieron con las autoridades locales para buscar soluciones para la llegada masiva de migrantes venezolanos a las zonas fronterizas de Brasil.

Como primera medida, el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, anunció que se llevará a cabo un censo para precisar cuántos son los venezolanos que han llegado a Roraima y cuáles son sus necesidades. Asimismo, el gobierno, se plantea trasladar a los migrantes a otras zonas del país.

Por su parte, el presidente Michel Temer dijo recientemente en una entrevista radial que pese a la "disputa diplomática" con Venezuela y las diferencias políticas, su Gobierno intenta prestar "ayuda humanitaria" a ese país y a los venezolanos que han emigrado a Brasil huyendo de la crisis.