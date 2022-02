Extradición de Juan Orlando Hernández: tratado entre EEUU y Honduras se pone a prueba tras su arresto

"Esto es una barbaridad", dijo el abogado de Hernández, Hermes Ramírez. "No pueden arrestarlo... goza de inmunidad", dijo, señalando que el ex presidente es el representante de Honduras en el Parlamento Centroamericano, un organismo político regional. Sin embargo, los analistas jurídicos coinciden en que no hay inmunidad aplicable en un caso penal como éste.