¿Está cerca la extradición a EEUU del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández?

Ex fiscales federales han dicho a Univision Noticias que es probable que Estados Unidos no reconozca la inmunidad ofrecida por el PARLACEN. Pero la doble inmunidad proporciona una excusa potencial para que la Corte Suprema de Honduras -que decide si concede o no una solicitud de extradición- proteja a Hernández, que mantendrá su influencia en el tribunal hasta que se elijan nuevos jueces a principios de 2023.