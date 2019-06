Transcripción íntegra de la entrevista de Jorge Ramos a Nicolás Maduro

Jorge Ramos: Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento) usted es un dictador.

Nicolás Maduro: ¿Tú reconoces qué es esto?

JR: Claro, por supuesto, la Constitución.

NM: La Constitución, me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo. Por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti como me quieras llamar. Pero te estoy recibiendo en el palacio presidencial de Miraflores…

JR: Usted sabe que…

NM:...donde legítimamente llegué por el voto popular. Nosotros todo los que hemos obtenido, Jorge, todo ha sido por el voto popular. Somos una fuerza, somos de verdad. Quizás en la televisora a la (sic) que tú trabajas nos presenten como una minoría acorralada, pero somos una fuerza de verdad, en la profunzidad (sic) del pueblo venezolano.

JR: Pero 52 países no lo consideran a usted el presidente legítimo...

NM: Me estás hablando del país primero, cómo me vas a llamar, ahora…

JR: La oposición tampoco lo considera presidente legítimo, lo considera un usurpador. Juan Guaidó, el presidente interino, lo llama a usted que es un usurpador.

NM: Déjame decirte que ellos tienen un problema de identidad grave, porque ellos solo reconocen electoralmente los resultados cuando hay victorias a favor de ellos. De 25 elecciones que se han hecho en el país, 23 las hemos ganado nosotros con votos, a pulso, trabajando, con fuerza popular, y por lo general ellos intentan desconocer. En abril 2013, cuando el comandante Chávez partió de esta vida, yo quede como presidente encargado, era vicepresidente de la república…

JR: Pero él lo escoge a usted por dedazo, por dedo

NM: Claro...

JR: No hay una elección en su partido, (Chávez) lo escoge a usted.

NM: Él da una orden como comandante que es, y las fuerzas políticas hacen su congreso, todas las fuerzas políticas, más de 14 partidos, el gran Polo Patriótico, y ratifican la decisión del comandante. Yo voy a las elecciones, 14 de abril del año 2013, cuando él se va, y esas elecciones se realizaron con observación internacional, con participación de todos. Recuerdo que en (sic) mi toma de posesión asistieron todos lo presidentes de Unasur como una manera de reconocimiento…

JR: La oposición dice que fue un fraude las del 2013, Henrique Capriles no reconoció esa elección, la impugnó.

NM: Nunca aportó, un elemento, un papel, no aportó ni un papel de alguna irregularidad en una mesa electoral, al contrario…

JR: Fueron muchos, perdón, fueron muchas las irregularidades: hubo intimidación en las mesas, en las mesas de votación…

NM: Lo que pasa es que tú traes una posición tomada, Jorge. Tienes que ser un poco más equilibrado, porque tenemos que hacer una entrevista con equilibrio, tiene que ser un diálogo...

JR: Yo le voy a dar la información que yo tengo...

NM: Permíteme hablar…

JR: ...y usted me puede dar toda la información...

NM: No, no es la información, es la posición que tú tienes, tú tienes una posición contra la revolución bolivariana, yo la respeto. Tú eres un opositor de derecha que vive en Estados Unidos…

JR: No, yo soy solo un periodista…

NM:...muy antirrevolucionario, no eres solo periodista jorge …

JR:...que hace preguntas.

NM: Está bien, ojalá fuera así. Por eso te digo, trata de ser un poco más equilibrado. No asumas como posiciones ya firmes, juradas, las mentiras de la oposición venezolana. En Venezuela ha habido una historia que todo el mundo conoce, ellos desconocieron las elecciones del 2013…

JR: Exacto.

NM:…y han desconocido todas las elecciones, salvo la que ganaron en el 2015. En 2015, diciembre, se hicieron las elecciones al Parlamento y las ganó ampliamente la oposición, nosotros reconocimos de manera inmediata, con el mismo sistema electoral, con la misma institución electoral, con los mismos observadores nacionales e internacionales, sencillamente la oposición no tiene un proyecto democrático para el país, la oposición solo quiere barrer a la revolución.

JR: En el 2018 tampoco reconocieron esa elección. Fue una elección en la que ellos aseguran que usted adelantó las elecciones de forma ilegítima; que inhabilita a candidatos que le podían ganar a usted, Henrique Capriles o Leopoldo López; no permite observación internacional; y el Consejo Nacional Electoral, que usted controla, cuenta los votos. Es como hacer un partido de fútbol sin contrincante, sin árbitro y luego usted pone el marcador.

NM: Vuelves a caer en el error de no ser periodista sino ser militante de la oposición.



JR: Son los datos.

NM: Te contesto, te contesto. No, son tus datos. No son los datos. Te contesto porque, está bien, acepto tu rol de militante de la oposición venezolana, no hay ningún problema. Ahora…

JR: Mi rol es de periodista.

NM: No es periodista, Jorge, tú lo sabes. Ahora, te contesto en el rol que tú asumes de militante de la oposición venezolana, extrema derecha, para el público que tú sirves…

JR: Tiene que escuchar el otro punto de vista también.

NM: Yo lo escucho siempre pero tú no estás como periodista aquí, yo te asumo como militante de la oposición y estamos en un debate. Claro, tú eres extranjero…

JR: Yo soy un periodista.

NM: Tú eres extranjero, sirves... he aceptado tu entrevista porque sabía que iba a ser así, para responder a mucha gente, venezolanos que viven en Estados Unidos y que se niegan a escucharnos, para que vean la realidad. Nosotros somos de verdad…

JR: Tienen dudas legítimas de quién es usted y del puesto que usted supuestamente se merece, que ellos creen que no se lo merece,

NM: Bueno, está bien, ellos viven en los Estados Unidos. Lamentablemente se ha levantado una ola dentro de este grupo de venezolanos que viven en los Estados Unidos, sobretodo los sectores politizados, de llamar a una invasión de Venezuela. Yo quiero decirlo, que esa es una equivocación, que ese es un inmenso error. Venezuela debe resolver (sic) nuestros asuntos como venezolanos en paz, en diálogo. Tenemos que buscar los caminos para atender los problemas económicos, sociales, políticos, nacionales, que tenemos los venezolanos. No es una invasión, no es un tutelaje, no es la intervención de un gobierno nefasto como el de Donald Trump. (De) cuándo (a) acá, pregunto, Jorge, (a) Donald Trump se le inspiró (sic) un amor especial por América Latina. (De) cuándo (a) acá se le abrió el corazón para amar a los venezolanos y querer darnos ayuda humanitaria, querer arreglar este país. Todo es una farsa. Todo es una farsa, Jorge.

JR: Pero esto no tiene que ver con con los Estados Unidos. Tiene que ver con millones de venezolanos, señor Maduro, que no lo reconocen a usted como presidente legítimo, primero, por lo que ellos consideran un fraude en mayo del 2018; y después, por los asesinatos que a usted le están achacando.

NM: Bueno, sigues con tu rol de dirigente político opositor.

JR: No.

NM: Está bien, te contesto...

JR:...osea, ¿cómo? ¿Quiere negar la ilegitimidad por fraude o por asesinatos?

NM: Bueno, es muy grave que tú me acuses a mí de asesinato.

JR: Bueno, es que no soy yo. ¿Usted se acuerda de ‘El Pollo’, de Hugo Carvajal? Fue su jefe de inteligencia.

NM: No, yo lo boté apenas llegué al gobierno, lo bote por su mal...

JR: Bueno, aquí hay una fotografía de él...

NM:...por su mala conducta.

JR: Bueno, no parece porque está abrazado en esta fotografía con él.

NM: En el momento que lo secuestraron en Aruba hice todo para que lo soltaran, porque era ilegal su secuestro en Aruba. Muchos temas, si me permite responder a uno...

JR: Hablemos de los muertos que le están achacando. Él dice lo siguiente, le dice a usted: “Has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les robaste. Eso sin contar con los fallecidos por la falta de medicinas y seguridad”. Hugo Carvajal.

NM: Hugo Carvajal acusado...

JR: Los Presidentes no matan a su gente.

NM: Entonces, de un día para otro, Hugo Carvajal, acusado por ustedes de ser un torturador, de ser narcotraficante, perseguido por la justicia estadounidense, tiene la credibilidad para acusar a este presidente obrero de esas barbaridades que él dice. Sencillamente, en Venezuela hay un estado de derecho, nadie puede acusar de manera indebida a nadie y nadie puede pretender acusarme a mí de delitos que jamás he cometido, sencillamente…

JR: Hay cientos de muertos.

NM: Yo soy un hombre, mira, yo soy un hombre apegado... yo soy un hombre apegado a valores espirituales...

JR: Usted dice que es cristiano...

NM: Profundo, practicante, de diario, cristiano de oración...

JR: ¿Y los muertos cómo los explica? ¿Cómo explica los muertos del 2014, del 2017, del 2019?

NM: Están los juicios, el juicio del 2014, Leopoldo López está señalado de propiciador de la violencia y responsable indirecto de los muertos.

JR: Pero él no es responsable de todos los muertos, de las cientos de muertes...

NM:...de todos los muertos, dices tú. Tú estás aceptando que es responsable de una parte de los muertos…

JR: No, yo no estoy aceptando eso.



NM: Tú quieres llevar el debate a algo absolutamente controvertible, a un punto en donde tu política parcializada trate de imponerme a mí un ritmo de entrevista que es totalmente negativa, es totalmente negativa.

JR: Yo le estoy haciendo las preguntas sobre los muertos en su país, que muchos dicen que por eso usted no es legítimo. Si usted no fuera responsable de esas muertes, ¿quién controla la Policía Nacional? ¿Quién controla la Guardia Nacional?

NM: Mira, aqui hay juicio debido, hay una Comisión por la Verdad y la Justicia que ha funcionado, esta funcionando, que ha tomado el control directo de toda la investigación. En los juicios de la Comisión de la Verdad y Justicia se ha establecido caso por caso (sic) del intento de golpe de Estado del año 2014, caso por caso del intento de golpe de Estado de 120 días de violencia callejera, donde contrataron bandas de delincuentes, de malandros, para atentar contra la propiedad pública, cosas que en los Estados Unidos jamás aceptarían, la llamada guarimba..

JR:…y los asesinatos…

NM:...y esa Comisión de Justicia y Paz ha establecido, caso por caso, las responsabilidades. Buena parte de las responsabilidades, te puedo decir, están achacadas en factores de oposición en Venezuela...

JR: La mayoría de los muertos es por su culpa, señor Maduro.

NM: No, pero es tu posición política parcializada, contrarrevolucionaria que tienes...

JR: Neomar Lander, 17 años, asesinado por bombas lacrimógenas. Paola Andreína, estudiante, asesinada con un disparo en la cabeza. Byron David Principal, asesinado por la Guardia Nacional...

NM: Es muy fácil despachar justicia, Jorge Ramos. ¿Es tu justicia? ¿Eres tribunal? ¿Eres fiscal?

JR: ¿Quién ha matado…?

NM: ¿Eres parte?

JR: No, soy un periodista que hace preguntas.

NM: No eres periodista.

JR:...y cuando uno ve estos muertos, lo acusan a usted de ser responsable.

NM: Mira, no juegas juego limpio como periodista. Tú traes...

JR: Contésteme lo que quiera, entonces.



NM: Si me dejas... Tú traes afirmaciones, acusaciones. Si fueras venezolano, tendrías que enfrentarte con la justicia, porque tú estás haciendo afirmaciones falsas, de casos que están juzgados

JR: Yo le estoy dando datos de gente que fue asesinada por gente ligada a su gobierno.

NM: Tú estás haciendo...Mira, no tiene ningún sentido hacer una entrevista para una confrontación estéril. Yo creía que tú venías a preguntar de situaciones en pleno desarrollo en Venezuela, no que venías de parte, de parte como militante opositor que eres, a hacerte parte de acusaciones muy sucias...

JR: Quiero llegar a eso...

NM: Son sucias tus acusaciones, son sucias, muy sucias tus acusaciones.

JR: Quiero llegar a eso. En su país...

NM: Es muy sucia, tu entrevista ha tomado el camino de la suciedad y no quiere tomar el camino del equilibrio, del respeto. No estás en una posición de respeto.

JR: Son acusaciones muy concretas, como la presencia de presos políticos en su país.

NM: En Venezuela las personas que están juzgadas es porque han cometido delitos. El primero de todos es Leopoldo López, que lo juzgó la fiscal...

JR: ¿No es un prisionero político Leopoldo López?

NM: Bueno, ¿quién lo juzgó? Una opositora rabiosa, que hoy vive al amparo del gobierno de Colombia, la exfiscal Ortega Díaz lo acusó, se dio todo el debido proceso, las apelaciones en todas las instancias y quedó firmemente juzgado por delitos graves contra la cosa pública que ningún país del mundo aceptaría.

JR: Otros dirían que usted se encargó de ponerlo en una cárcel para que no pudiera quitarle el poder legítimamente.

NM: Él nunca ha tenido ningún tipo de liderazgo que pudiera amenazar el poder político en Venezuela. En todo caso, una persona que sale…¿Tú crees que un líder político tiene licencia abierta, licencia de corso que llaman, para, por ser líder político de la oposición y apoyado por el gobierno de Estados Unidos a quemar, a matar, a llamar al derrocamiento de un gobierno? No.

JR: Él es un prisionero político para muchos. Aquí, en su país, hay 989 presos políticos según Foro Penal, 989.

NM: Falso, falso. Primero, que Foro Penal es una organización mantenida por fondos de la USAID. Es una organización…

JR: ¿No hay prisioneros políticos?

NM: Te estoy diciendo quién es Foro Penal, porque tú traes algunos datos en unos papelitos que les sacaste fotocopia. Foro Penal es una organización totalmente desprestigiada, dirigida por una persona que fue delincuente, delincuente, para que sepas quién es Foro Penal.

JR: 989... ¿Cuántos presos políticos hay? ¿Cuántos presos políticos hay aquí, señor Maduro?

NM: Hay políticos enjuiciados, un pequeño número. Había gente detenida por actos de violencia. Fíjate, en Venezuela se quemaron 29 personas vivas, 29 personas vivas en los actos de violencia que tú amparas como militante de la oposición en el periodo del 2017. 29 personas fueron asesinadas por el color de piel, porque le parecían que eran chavistas, porque le parecían que eran pobres.

JR: Sí, pero la pregunta es cuántos prisioneros políticos hay aquí.

NM: En Venezuela no hay prisioneros por su pensamiento político, por su ideología.

JR: Yo traigo aquí una lista de más de 400 presos políticos, ¿la quiere?

NM: Tus listas, tú y tus posiciones.

JR: No, hay más de 400 presos políticos, le voy a dejar aquí la lista.

NM: Mira, la Comisión de la Verdad...No, no dejes nada que no me la voy a llevar, ten la seguridad. Tú te llevas tu basurita.

JR: Es que esto no es basura, son vidas humanas, son prisioneros políticos.

NM: Agarra tu basurita, Jorge Ramos. Agarra tu basurita, compadre.

JR: Son prisioneros políticos, señor Maduro.

NM: Mira, vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación.

JR: Esta es la realidad, son todos los nombres de prisioneros políticos.

NM: En Venezuela hay un régimen de derecho. Hemos sido víctimas de ataques violentos en varios periodos: en el año 2013, en el año 2014, en el año 2017, en el año 2018. Yo mismo fui víctima de un atentado y ante todos esos atentados y todos esos procesos de violencia ha actuado la justicia venezolana. La Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional Constituyente tomó un conjunto de (inaudible) beneficios que dejaron un grupo muy pequeño, de los más peligrosos, de los más peligrosos... inclusive hubo gente que estuvo metida en delitos de violencia en ciudades importantes como Mérida, Caracas, que fueron enviados a sus casas también. Nosotros hemos enfrentado una situación de subversión permanente, alentado (sic) por los gobiernos de Estados Unidos.

JR: ¿Pero eso lo justifica? ¿Justifica la tortura, por ejemplo?

NM: ¿Justifica qué?

JR: La tortura.

NM: Tú eres una persona temeraria, vale, para lanzar acusaciones.

JR: Bueno, a ver, Humans Rights Watch asegura que tiene documentados 380 casos de abusos inhumanos incluyendo la tortura en su país.

NM: Human Rights Watch es una organización que desde hace mucho tiempo, financiada por la USAID, por el gobierno de Estados Unidos, ha servido...

JR: Aquí está el reporte

NM:...ha servido...Yo te digo quién lo financia. Dime quién te da la plata y te diré quién te pone la música para que bailes.

JR: Es una de las instituciones más reconocidas internacionalmente.

NM: Reconocida por ustedes, por la derecha internacional. No es una institución. Le ponen un nombre, Human Rights Watch, lo financia la USAID y se ha venido secando, ha venido desprestigiándose porque es una organización totalmente parcializada como eres tú, Jorge Ramos. Totalmente parcializada, contrarrevolucionaria.

JR: Yo soy un periodista que hace preguntas y le he preguntado sobre prisioneros políticos, sobre tortura y no quiere contestar.

NM: Tú traes una posición tomada de provocador profesional que eres.

JR: Yo lo que traigo es...

NM: Lo haces muy bien. Te felicito.

JR:...son unos datos que usted obviamente no quiere escuchar.

NM: Yo te felicito porque tú eres un provocador profesional. Pero a mí no me vas a sacar de los casillas (sic). Yo estoy muy seguro de lo que es mi país, lo que es nuestra lucha, nuestra patria que amamos profundamente. Nosotros sí vivimos aquí, Jorge Ramos. Y amamos a este país y lo vamos a defender, Jorge Ramos. Lo vamos a defender a cualquier instancia (sic) que tengamos que defenderlo.

JR: Hablemos de la crisis humanitaria que está viviendo actualmente su país. ¿Por qué se han ido tres millones 400,000 venezolanos? ¿Cómo explica el millón de inflación al año? ¿Cómo explica que hay tanta gente que ha muerto en sus hospitales y que no tiene qué comer y que está comiendo de los camiones de basura, como me tocó verlo ayer?

NM: Siguen con su guión. No quieren ver la viga que tienen en el ojo ustedes en Estados Unidos, los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos que sí necesitan ayuda humanitaria.

JR: Hablemos de los pobres en venezuela. ¿Esto no es cierto?

NM: Los migrantes estadounidense que por miles… los migrantes, hondureños, colombianos, mexicanos que por miles son perseguidos en la calle como que fueran animales. No quieren ver los miles que son deportados de Estados Unidos todos los días.

JR: Yo soy un emigrante en Estados Unidos y lo conozco.

NM: No quieren ver la viga en el ojo ajeno (sic), no quieren ver su propia viga, la situación en la ciudad de Los Ángeles, Nueva York, de gente tirada en las calles que se congela en los tiempos de la nevada. No quieren ver su realidad, solamente quieren ver el guión, el show que está montado sobre Venezuela para justificar su intervención. Traten de ver su realidad, Jorge Ramos. Trata de ver tus 40 millones de pobres en Estados Unidos, trata de defender a los latinoamericanos allá.

JR: Y eso es exactamente lo que hago. Yo soy un inmigrante allá pero aquí estamos hablando de la crisis que está viviendo su país, señor Maduro. No me va a decir que eso no es cierto, que hay gente comiendo de la basura. Me tocó verlo.

NM: Yo lo vi en Nueva York y lo vi en Miami. ¿Tú lo sacas en Nueva York y Miami?

JR: Yo lo acabo de ver hace solo unos días aquí.

NM: Lo que yo te digo, en Venezuela somos 30 millones de venezolanos y todas las cifras de proteccion social, igualdad social, seguridad social que hay sobre el sistema venezolano a nivel internacional reconocido es que, bueno, tenemos un nivel altísimo de inversión, tenemos...

JR: Su revolución ha fracasado terriblemente.

NM: Bueno, esa es tu visión de derechas, desde Estados Unidos, porque no vives en Venezuela y no sabes el nivel de protección y seguridad social que tiene el pueblo para vivienda, para pensiones, para empleo, para ingreso, educación pública gratuita, de calidad, para los 80 por ciento de los venezolano, un médico de familia...

JR: A ver, a ver…¿le puedo enseñar el video…?

NM:Tenemos tres médicos de familia.

JR: Déjeme enseñarle el video de lo que yo vi ayer.

NM: Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para mí, ni para ti, ¿oíste? Yo creo que es mejor suspenderla, ¿oíste? (Levantándose de la silla) Te agradezco todo. Hasta luego

JR: (con el video en el iPad) Aquí hay gente en…

NM: No tiene ningún sentido ni para ti... (Maduro trata de tapar el iPad de Ramos.

FIN.