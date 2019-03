El cuaderno de Claudia

Fernán Martínez definió la situación con una frase rotunda: “El reportaje que Jorge Ramos no pudo publicar es el que más se ha publicado”. Esta semana Nicolás Maduro, en un acto de censura dictatorial, detuvo a siete miembros de un equipo periodístico de Univision durante un poco más de dos horas en el Palacio de Miraflores. Sin invocar norma alguna -solamente porque no le gustaron las preguntas- les incautó las cámaras, el equipo técnico y decomisó la grabación que contiene la entrevista para que nadie pueda verla.

El resultado ha sido peor para Maduro. La no publicación lo ha golpeado mucho más que las preguntas que Jorge Ramos, legítimamente, le formuló en la entrevista censurada.

La integrante más joven del equipo periodístico, sometido a estas arbitrariedades en Caracas, se llama Claudia Rondón. Es una mujer de una determinación indoblegable que no es fácil de imaginar detrás de su figura menuda y su voz dulce.

Claudia consiguió la entrevista. No había condiciones previas, si las hubiera Univision no las habría aceptado. Escuché claramente, una semana antes del encuentro, cuando Jorge Ramos le dijo por teléfono al ministro de comunicaciones de Venezuela Jorge Rodríguez que no tenía duda de que sería una entrevista dura para Maduro y dura para el periodista.