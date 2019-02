Jorge Ramos: Mi fallida entrevista con Maduro

Acabo de llegar al hotel en Caracas. No tengo celular. Me lo confiscaron. Estoy bien al igual que todo el equipo. Pero pasamos momentos muy tensos .

La entrevista comenzó tres horas después de lo planeado. Empecé preguntándole a Maduro cómo llamarlo, ya que millones de venezolanos no lo consideran el presidente legítimo de Venezuela. Le mencioné que muchos lo llaman “dictador” y que Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, lo considera un “usurpador”. Le pregunté sobre las acusaciones de su jefe de inteligencia, Hugo Carvajal, de que él era responsable de “cientos de muertos” (según una entrevista de The New York Times). Lo cuestioné sobre los reportes de más de 900 prisioneros políticos de Foro Penal y de los casos de abusos y tortura de Human Rights Watch. Y luego le mostré un video, que yo grabé en mi celular, de unos muchachos comiendo de la basura de una camión.