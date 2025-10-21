Tribunal de Colombia revoca sentencia de 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe

Video Tribunal absuelve al expresidente de Colombia Álvaro Uribe y revoca condena de 12 años en su contra

El Tribunal Superior de Bogotá decidió este martes revocar la condena de 12 años de prisión dictada hace unos meses contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien había sido hallado culpable de soborno de testigos en una investigación sobre su presunta relación con grupos antiguerrila.

El tribunal aseguró que no encontró pruebas suficientes para incriminar a Uribe, que las escuchas que se usaron como pruebas contra el expresidente colombiano fueron ilegales y que hubo fallas en la "metodología" de la jueza que decidió en primera instancia.

Uribe, de 73 años y líder de la derecha colombiana, se había convertido en agosto en el primer expresidente colombiano condenado penalmente y privado de la libertad con la máxima pena posible por soborno y fraude procesal, en una decisión de primera instancia que apeló su defensa.

Uribe pasó unos 20 días en prisión domiciliaria, pero después pudo defenderse en libertad amparado por una decisión de un tribunal de Bogotá, el mismo que ahora revocó la condena.

Proceso judicial de varios años

El proceso judicial más mediático del siglo en el país arrancó en 2018, cuando la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por sus vínculos con paramilitares después de las denuncias del senador y hoy precandidato presidencial Iván Cepeda.

El exparamilitar encarcelado Juan Guillermo Monsalve se convirtió en testigo estrella tras relatar cómo un abogado de Uribe intentó sobornarlo. El letrado Diego Cadena le ofreció beneficios a Monsalve para cambiar su testimonio, pero este lo grabó con una cámara escondida en su reloj.

La justicia colombiana condenó a Cadena a siete años de prisión domiciliaria por soborno en el mismo entramado.

Uribe siempre ha negado vínculos con paramilitares y sostiene que su judicialización es fruto de una persecución de la izquierda, bajo el liderazgo del presidente Petro.

Pero su nombre aparece en al menos tres investigaciones más por la fundación y financiación de un grupo paramilitar, varias masacres y el asesinato de un defensor de derechos humanos. Todas están en manos de la Fiscalía colombiana.

Petro critica decisión del tribunal

El presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda de Colombia, rechazó la decisión del tribunal, en medio de críticas por su intromisión en la justicia.

"Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia", dijo en redes sociales Petro, enemigo político de Uribe.

El mandatario vinculó la decisión con la peor crisis que atraviesa con Estados Unidos por sus constantes choques con el presidente Donald Trump.

"Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país", dijo en X y convocó a marchas el viernes.

Uribe es muy popular por su feroz cacería contra la guerrilla durante dos mandatos consecutivos.

Sin embargo, autoridades registraron en esa época graves violaciones de derechos humanos, como el asesinato de miles civiles a manos del Ejército, presentados como guerrilleros abatidos a cambio de beneficios.

El senador Cepeda, que presentó la demanda contra Uribe, o la fiscalía o procuraduría colombianas todavía pueden quemar un último cartucho con un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

La contraparte podrá escalar el caso con un recurso de casación ante la Corte Suprema. El tribunal primero estudiará si es válido y en caso tal la resolución podría tardar meses o años.

