Muerte de Yeison Jiménez: lo que se sabe del accidente aéreo en Colombia en el que murió el cantante

Una avioneta privada chocó el sábado en el centro-oriente de Colombia y sus seis ocupantes fallecieron, entre ellos el cantante Yeison Jiménez, confirmaron las autoridades.

La aeronave de matrícula N325FA se estrelló en el aeródromo de Paipa, un municipio de unos 30,000 habitantes en el departamento de Boyacá, informó Aeronáutica Civil en un comunicado. Se dirigía a Medellín.

El incidente ocurrió cerca de las 4:00 pm (hora local).

Quiénes son las víctimas

Los seis ocupantes murieron, agregó el organismo, quien dijo que Jiménez, de 34 años, está entre las víctimas. Los otros que perdieron la vida son el piloto, capitán Hernando Torres, y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

La autoridad de medicina legal colombiana dijo que los cuerpos serán trasladados a Bogotá, donde se harán estudios para su identificación.

El Ministerio de Transporte indicó que la muerte de los ocupantes y el piloto, se dio en las inmediaciones del aeródromo.

La gobernación de Boyacá emitió un comunicado en el que declaró luto en el departamento.

Qué causó el accidente

Videos reproducidos por medios colombianos permiten ver a la avioneta al despegar mientras se escuchan gritos de que “se le acabó la pista”. En otras imágenes posteriores se ven restos de una aeronave en llamas. Las autoridades no han proporcionado detalles sobre las circunstancias del incidente.

Un video que circuló en redes sociales muestra el despegue de la aeronave, que no pudo elevarse y se precipitó a gran velocidad fuera de la pista. La avioneta chocó cerca de un bosque aledaño y quedó incinerada, según se ve en otro video.

La ministra de Transporte, Fernanda Rojas, señaló en la red social X que autoridades competentes iniciaron las investigaciones para establecer las causas del siniestro.

Por su parte, Aeronáutica Civil añadió que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo para las diligencias, tales como la recopilación de evidencia.

El coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, dijo a en la radio que en la fase inicial de las indagaciones se contemplan varios factores, como las condiciones técnicas de la aeronave y los factores humanos.

Quién es Yeison Jiménez

El intérprete de música popular colombiana, que mezcla ritmos de rancheras y corridos de influencia mexicana, era muy conocido en el país y algunas de sus canciones como 'Aventurero' o 'Guaro' acumulan millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

Yeison Jimenez en los premios Lo Nuestro en 2021. Imagen Lynne Sladky/AP



Nacido en el pequeño municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas (noroeste), Jiménez tuvo una carrera meteórica en la industria del espectáculo y en 2021 firmó un contrato con una disquera asociada a Universal Music. Ese año fue jurado del popular reality musical 'Yo Me Llamo', de Caracol Televisión.

Su último sencillo, 'Pedazos', fue lanzado hace cuatro meses.

La noche del 9 de enero, previa del accidente, ofreció su último concierto en Málaga, Santander.

