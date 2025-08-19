Tribunal de Colombia ordena liberar a expresidente Álvaro Uribe mientras apela su condena de 12 años de prisión

Video El momento en que el expresidente de Colombia Álvaro Uribe es condenado a prisión domiciliaria

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes la libertad "inmediata" del expresidente colombiano Álvaro Uribe, mientras se resuelve su apelación a la histórica condena de 12 años de prisión domiciliaria que recibió el 1 de agosto por soborno y fraude procesal.

El fallo judicial destaca que en el recurso de apelación se cuestionaron algunos comentarios y decisiones del proceso que "presuntamente develan que la juez y fiscal actuaron con parcialidad, abuso de funciones, irrespeto, defendiendo intereses políticos e ideológicos, y con animadversión hacia el ciudadano y expresidente procesado", aunque aclaró que esos señalamientos deberán resolverse en la segunda instancia.

El tribunal tiene hasta el 16 de octubre para pronunciarse sobre el recurso y decidir si ratifica la condena, o bien la revoca y absuelve al expresidente.

"Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por las expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia", reaccionó Uribe en su cuenta de X tras conocerse la noticia.

Uribe apeló el fallo que lo convirtió en el primer expresidente de Colombia condenado penalmente

El exmandatario, quien gobernó el país de 2002 a 2010, recibió en primera instancia la máxima pena posible tras ser acusado de presionar y pagar a testigos, con ayuda de terceros, para que cambiaran sus versiones o declarasen que él no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la Fiscalía constituyó un intento de engañar a la Justicia.

Tras su condena, el político de 73 años está detenido en su casa en el municipio de Rionegro, a unas 19 millas de su natal Medellín.

Uribe apeló la decisión de la Justicia que lo convirtió en el primer exgobernante del país condenado penalmente y privado de la libertad.

Según Uribe, el juicio estuvo politizado y bajo presiones de la izquierda, actualmente en el poder en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Sus abogados solicitaron su libertad mediante un mecanismo de amparo, alegando que en el fallo de primera instancia se vulneraron los derechos de presunción de inocencia, libertad y debido proceso al ordenarse su detención.

