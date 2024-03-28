El caso de Camila Gómez, la niña de 8 años asesinada en Taxco cuyos vecinos lincharon a la supuesta responsable

El secuestro y posterior asesinato de una niña de 8 años en la ciudad de Taxco, en el sureño estado mexicano de Guerrero, provocó este jueves protestas de la población y un linchamiento que derivó en la muerte de una mujer, señalada como la supuesta responsable.

La pequeña, identificada como Camila Gómez Ortega, fue vista por última vez el miércoles por la tarde, cuando salió a la casa de su mejor amiga para jugar. Pero, horas más tarde, su familia recibió llamadas en las que les exigían 250,000 pesos ( unos 15,000 dólares) para liberarla.

PUBLICIDAD

La familia de la menor acudió a la casa de la amiga de Camila para verificar que estuviera bien, pero en la vivienda le dijeron que nunca había llegado, por lo que familiares y vecinos dieron aviso a las autoridades y organizaron una búsqueda en los alrededores.

Al revisar varios videos de vigilancia que otros vecinos les proporcionaron, confirmaron que la niña sí estuvo en la casa de su amiga. En otro video aparecen una mujer y un hombre, identificados como la mamá de la amiga de Camila y su pareja, mientras sacan un cesto de ropa y una bolsa negra, la meten a un taxi y avanzan con rumbo desconocido.

Tras la filtración de los videos, familiares y amigos cerraron una de las avenidas más turísticas de Taxco para exigir a las autoridades que buscaran a la niña.

Este jueves por la mañana las autoridades encontraron el cuerpo de la menor dentro de una bolsa negra, sobre la carretera federal que comunica con el vecino estado de Morelos.

Ficha de desaparición de Camila Gómez de 8 años Imagen Fiscalía de Guerrero

Familiares linchan a la mujer que aparece en el video

Horas antes ya había sido detenido el hombre que aparece en el video, pero la mujer no fue arrestada.

Tras confirmarse la identidad de la menor, un grupo de familiares acudió a la casa señalada en donde permanecieron en espera de que las autoridades detuvieran a la mujer.

A pesar de que en el lugar se encontraba la policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército mexicano, la mujer no fue arrestada, por lo que los vecinos enardecidos sacaron de la casa a la mujer y junto con dos hombres.

PUBLICIDAD

Aunque las autoridades lograron separarlos en un inicio, los manifestantes los bajaron de las patrullas y los golpearon. Horas después se reportó la muerte de la mujer, mientras que los hombres permanecen graves en un hospital.

En los últimos meses, ese municipio ubicado en la región Norte de Guerrero ha sufrido la disputa de grupos de la delincuencia organizada que buscan el control de la zona que ha dejado múltiples asesinatos, desapariciones, y la parálisis del sector económico a principios de este año.

Mira también: