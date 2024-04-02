Asesinan a Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, en el central estado mexicano de Guanajuato

Video Asesinan a candidata del Partido Morena a la alcaldía de Celaya, México: fue baleada entre sus simpatizantes

Gisela Gaytán, candidata por el oficialista Morena a la alcaldía de Celaya, en el central estado mexicano de Guanajuato, fue asesinada este lunes, en medio de una ola de violencia contra políticos locales durante la temporada electoral.

La agresión ocurrió en la comunidad de San Miguel Octopan, situada a 6 millas de Celaya, donde Gaytán encabezaba su primer mitin de campaña para presentar sus propuestas en el tema de seguridad pública.

Sin embargo, sujetos armados le dispararon en varias ocasiones. La víctima murió en el lugar, mientras que otras tres personas resultaron heridas.

" Esto es algo que nos tiene enojados, conmocionados, de luto. Vamos a suspender actividades de campaña", dijo consternada Alma Alcaraz, aspirante de la misma agrupación a gobernar Guanajuato, durante un encuentro con simpatizantes.

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, del conservador PAN, dijo en la red social X que "no quedará impune" el ataque contra Gaytán. Añadió que el gobierno del estado coordinará esfuerzos para que los candidatos a algún cargo tengan protección de las autoridades.

La violencia del crimen organizado, también en la campaña de México

La aspirante recién había comenzado sus actividades proselitistas este lunes con una rueda de prensa, ya que las campañas electorales en Guanajuato recién comenzaron el domingo.

En el encuentro con los medios de información, Gaytán dijo que su partido había solicitado protección para la campaña.

La violencia ligada al crimen organizado que golpea a México está alcanzando a políticos de varios partidos políticos, sobre todo aquellos que ocupan o aspiran a obtener cargos municipales y estatales.

Los motivos van desde intentos de las mafias de someter a los candidatos hasta disputas entre grupos de poder local.



Apenas la noche del sábado pasado, un comando asesinó a Guillermo Torres, alcalde del municipio de Churumuco, en el estado de Michoacán (oeste).

El 23 de marzo pasado, el candidato a la alcaldía de Acatzingo, en el central estado de Puebla, Jaime González, fue también asesinado a balazos.

A mediados de marzo, Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección al frente del municipio de Pihuamo, en el occidental estado de Jalisco, fue ultimado por hombres armados.

Unos días antes, resultó muerto Tomás Morales, precandidato a la alcaldía de Chilapa en el estado de Guerrero (sur).

Del 4 de junio de 2023 al 26 de marzo de 2024 han sido asesinadas 50 personas en "episodios de violencia electoral", de ellas 26 aspiraban a un cargo de elección popular, dijo la consultora Laboratorio Electoral en su último reporte.

México celebrará elecciones presidenciales el próximo 2 de junio, en las que también se renovarán el Congreso y decenas de cargos locales.