Inseguridad Caso de mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa: FGR localiza cuerpos y restos humanos La FGR mexicana informó que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas a finales de enero en Concordia, Sinaloa.

Video Continúan búsqueda de 10 mineros desaparecidos en México

Tras el despliegue de las autoridades mexicanas luego de la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera en el estado de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) de aquel país informó sobre la localización de cuerpos y restos humanos en el municipio de Concordia.

A través de un comunicado conjunto, la Fiscalía mexicana y el Gabinete de Seguridad del gobierno federal informaron que fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas.

Esto, tras la realización de cateos, así como labores de campo en Concordia, Sinaloa, donde continúan los procesos de investigación, así como la búsqueda de indicios y de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos.

Detienen a 4 presuntos responsables

Asimismo, se informó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) detuvo a cuatro personas.

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que personal pericial trabaja en el procesamiento de los indicios encontrados.

