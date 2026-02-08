america latina

Tiembla en México: Sismo con epicentro en Oaxaca se registró este domingo 8 de febrero

Un sismo de magnitud preliminar 5.7 se registró este domingo 8 de febrero en el centro y sur de México, provocando la activación de las alertas sísmicas móviles

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Así se vivió el sismo magnitud 4.7 en este 22 de enero en el condado Salt Lake

Un sismo de magnitud preliminar 5.7 se registró este domingo 8 de febrero en el centro y sur de México, provocando la activación de las alertas sísmicas móviles de miles de habitantes.

Más sobre México

Caso de mineros desaparecidos en Sinaloa, México: FGR localiza cuerpos y restos humanos
2 mins

Caso de mineros desaparecidos en Sinaloa, México: FGR localiza cuerpos y restos humanos

América Latina
Un juzgado federal libera a ocho militares mexicanos acusados en el caso Ayotzinapa
4 mins

Un juzgado federal libera a ocho militares mexicanos acusados en el caso Ayotzinapa

América Latina
México presenta su caso contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a su embajada: "Debe tener consecuencias"
4 mins

México presenta su caso contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a su embajada: "Debe tener consecuencias"

América Latina
Asesinan a Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, en el central estado mexicano de Guanajuato
2 mins

Asesinan a Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, en el central estado mexicano de Guanajuato

América Latina
El caso de Camila Gómez, la niña de 8 años asesinada en Taxco cuyos vecinos lincharon a la supuesta responsable
2 mins

El caso de Camila Gómez, la niña de 8 años asesinada en Taxco cuyos vecinos lincharon a la supuesta responsable

América Latina
La inquietante desaparición en México de dos agentes que investigaban el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
3 mins

La inquietante desaparición en México de dos agentes que investigaban el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

América Latina

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro fue 19 kilómetros al Noreste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, a las 3:42 de la tarde.

PUBLICIDAD

En momentos más información...

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX