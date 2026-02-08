Tiembla en México: Sismo con epicentro en Oaxaca se registró este domingo 8 de febrero
Un sismo de magnitud preliminar 5.7 se registró este domingo 8 de febrero en el centro y sur de México, provocando la activación de las alertas sísmicas móviles de miles de habitantes.
De acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro fue 19 kilómetros al Noreste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, a las 3:42 de la tarde.
