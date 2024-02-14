Detenidos seis sospechosos tras el hallazgo de cinco cuerpos desmembrados dentro de un taxi en Cancún

Video Cancún prohíbe los narcocorridos en su cruzada contra el aumento de la violencia en el estado

Autoridades mexicanas arrestaron a seis hombres y dos menores de edad sospechosos del asesinato de cinco personas, cuyos cuerpos fueron hallados desmembrados dentro de un taxi en Cancún a finales del mes pasado.

Un operativo en el que participaron elementos de la Fiscalía General de Quintana Roo, la Guardia Nacional y el Ejército aprehendió a los sospechosos a quienes acusan de homicidio calificado de al menos ocho personas.

Los detenidos han sido identificados Cristian 'N', Yobani 'N', Pablo 'N', Raúl 'N', Ernesto Alonso 'N' y Rosario 'N'; además quedaron bajo custodia dos menores de edad, dice un boletín de la fiscalía.

A estas personas les incautaron drogas como marihuana, cocaína y crack, así como dos armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cartuchos, dos mototaxis utilizados para trasladar los cuerpos mutilados y dos automóviles, uno de ellos reportado como robado.

Banda delincuencial en Cancún opera con mototaxistas y menores de edad

Los cinco cuerpos desmembrados y colocados en el interior de un taxi fueron hallados el pasado 29 de enero. El operativo también consiguió localizar una fosa en un predio donde hallaron tres cuerpos sin vida, de los cuales uno ya fue identificado.

Las autoridades afirman que los detenidos "forman parten de un grupo delincuencial generador de violencia en este municipio", que se dedica a menudeo de drogas, además de otros delitos como extorsión, homicidio y robo de vehículos.

La banda opera "con mototaxistas y menores de edad, entre otras personas, dedicadas a realizar labores de vigilancia para avisar de la presencia policial o de grupos delictivos contrarios".

Los seis adultos detenidos y las evidencias aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público y posteriormente un juez de control dictó orden de prisión preventiva para todos ellos.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México señalan que durante 2023 Cancún experimentó un alarmante aumento del número de homicidios, con casi 500 muertes, relacionadas en la mayoría de los casos con narcomenudeo y actividad de células delictivas.

