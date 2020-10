Rescató a más de 95,000 niños de alcantarillas y basureros y ahora sabe que su labor se incrementará debido a la pandemia

De acuerdo Mauricio Cárdenas, quien fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos, estas cifras son preocupantes debido a que no reflejan aún los efectos de la pandemia.

La historia de 'papá Jaime'

"Había caído un fuerte aguacero en Bogotá y las alcantarillas estaban inundadas. Yo tenía a dos niños en cada brazo evitando que cayeran a un caño de agua sucia y se ahogaran, pero no podía sostenerme. Abrí mis piernas e intenté mantenerme en pie al borde de un abismo y en ese momento sentí un dolor agudo en mi estómago y sabía que ya no podía sostenerlos más, o nos íbamos los tres o soltaba a un niño", indicó Jaramillo, señalando que le tocaba decidir a cuál de ellos soltar.

"Yo seguí haciendo fuerza, intentando que no resbalaran, pero en ese momento se me reventaron dos hernias y desafortunadamente me tocó soltar a uno", dijo, lamentando aquel suceso.