Reaparece en un video el piloto venezolano alzado contra Nicolás Maduro...

Brian Dalati es un estudiante de cocina de 22 años. El 27 de julio estaba caminando cerca de una barricada de camino a sus clases un día de fuertes protestas en Caracas cuando la policía, confundiéndolo con un manifestante, lo golpeó y le disparó a quemarropa con balas de goma en ambas piernas. "Yo no participé en las protestas porque siempre pensé que era peligroso y demasiado violento. Hoy estoy en una situación desesperada, era una persona muy activa, disfrutaba haciendo ejercicio. Ahora no puedo hacer nada más que sentarme y acostarse en la cama todo el día. "Dependo de mis hermanos para ir al baño, ducharme, cepillarme los dientes, comer, cualquier cosa, es exasperante", dijo. "Ellos no tuvieron que hacer esto, fue puro odio, gracias a Dios podré volver a caminar pronto". Foto: UESLEI MARCELINO/Reuters | Univision

